België rekent in WK-tijdrit bij de junioren op... de Catalaanse kampioen: "Ik woon al 14 jaar in Spanje"

Maar ook bij een Belg in het buitenland is de liefde voor de koers nooit ver te zoeken. "Ik heb altijd gekoerst in Spanje. Eigenlijk vooral op de mountainbike, pas sinds dit jaar ook op de weg."

"Eigenlijk heb ik nooit in België gewoond", verklapt hij. "Door het werk van mijn vader woonde ik eerst 3 jaar in Thailand. Daarna verhuisden we naar Spanje, waar ik nu al 14 jaar woon. Thais spreek ik niet, maar wel heel vlot Spaans en Catalaans (lacht)."

Op het recente EK in Limburg werd Van Kerckhove 6e in de tijdrit bij de junioren. "Dat was een heel lange tijdrit. 31 kilometer, dat had ik nog nooit gedaan. Op het WK is het wat korter."



En dat moet de meer explosieve Van Kerckhove beter liggen. "Maar ik had wel liever een iets technischer parcours gehad. Er is maar één bocht in. We zullen zien of ik in vorm ben en of ik een goed resultaat kan rijden."



"Van het EK heb ik geleerd dat ik wat beter moet "pacen". Ik ben een renner die altijd hard begint en dat dan bekoopt in de laatste kilometers. Dat moet ik nu leren, om meer constant te rijden."