Nicky Hayen ziet goeie Skov Olsen: "Proberen zijn succesbeleving zo lang mogelijk vast te houden"

Club Brugge wil zaterdag zijn opmars in de Jupiler Pro League voortzetten in Kortrijk. Aan Kortrijk heeft Andreas Skov Olsen slechte herinneringen, maar de Deen zit nu goed in zijn vel. "Hij toont de goeie mentaliteit op training."

Nicky Hayen hoopt dat de interlandbreak het momentum van Club Brugge (9 op 9) niet heeft gebroken. "De afgelopen 2 seizoenen hebben we verloren in Kortrijk, dat moeten we nu zien te vermijden."

Daarvoor rekent hij zaterdag in Kortrijk zeker ook op Andreas Skov Olsen. Met een goal en een assist tegen Cercle Brugge zagen de fans van Club de Skov Olsen die ze willen zien. Ook met Denemarken tegen Zwitserland had de winger impact.



"Hij viel in in de slotfase en gaf 2 assists in 10 minuten", zag Hayen. "Ook tegen Cercle speelde hij goed. Hij zit in een bepaalde succesbeleving en die willen we hem zo lang mogelijk laten vasthouden."



"Spelers leven niet van statistieken, maar zeker de aanvallende jongens kunnen daarvan genieten en dat moeten wij stimuleren", vindt Hayen. "Een Andreas-in-vorm is voor elke ploeg een gevaar. Hij staat er nu goed in en toont een goeie mentaliteit op training."



De Deen stond in de belangstelling van Feyenoord, maar bleef uiteindelijk in Brugge, daar is Hayen ook blij mee. "Hij heeft zijn waarde voor Club Brugge al bewezen."