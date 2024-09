Club Brugge lijkt weer op kampioenenploeg na dominante zege in stadsderby tegen Cercle

Twee Brugse ploegen op volle sterkte, dat moest wel vonken geven. Al in de eerste minuut was duidelijk dat in de duels niemand zijn voetje zou terugtrekken. Het was een warrig en intens begin van de derby.



Aanvankelijk had Cercle ogenschijnlijk de controle, maar waren de kansen wel voor Club. Tzolis scoorde zelfs na een knappe kap, maar de VAR had in de opbouw handspel van Skov Olsen opgemerkt. Ook een goal van Vanaken werd afgekeurd, deze keer wegens buitenspel van Tzolis.



Warleson moest zich een paar keer tonen, zeker toen enkele Club-spelers kwamen ingelopen op een kopbal van Nilsson. Aan de overkant zweefde Mignolet een volley van Agyekum over de deklat en was Minda te klein om van dichtbij te scoren.



Toen ze bij Cercle Nilsson nog een keer vergaten, was het wel bingo. De Zweed kopte door naar Mechele, die de bal in doel knikte. Skov Olsen glipte even later handig langs Warleson, maar stuitte op de lijn op Ravych. Het was slechts uitstel, want na een heerlijke aanval maakte Tzolis er toch 2-0 van.



Na de rust speelde Cercle alles of niets. Invaller Felipe Augusto kon de Vereniging meteen weer in de wedstrijd knallen, maar dat was buiten een uitstekende redding van Mignolet gerekend.



Club nam de waarschuwing van de Vereniging ter harte. Vanaken en Vetlesen lieten de 3-0 nog liggen, Skov Olsen niet. De Deen had wel wat meeval, want hij viseerde de andere hoek en raakte zijn eigen steunbeen. Later viel hij nog uit met een rugblessure.



Cercle had dan al de handdoek gegooid. Warleson werd soms aan zijn lot overgelaten, maar zorgde er met een paar wonderlijke saves voor dat de score enigszins binnen de perken bleef. Eén tegen één stopte hij Jutglà en zelfs spartelend op zijn rug wist hij Vetlesen van de 4-0 te houden.



Club Brugge maakt dankzij een 9 op 9 een ferme sprong in de stand, terwijl stadsgenoot Cercle onderin blijft krasselen met amper vier puntjes.