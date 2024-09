"Vertonghen stuurde me om me te overtuigen": Leander Dendoncker is klaar om "prijzen te pakken" met Anderlecht

vr 13 september 2024 15:15

Back in Belgium. Leander Dendoncker sprak daags voor zijn comeback in de Belgische competitie voor het eerst over zijn terugkeer naar Anderlecht. De verdedigende middenvelder toonde zich alvast ambitieus over de toekomst van de club. "Het is al te lang geleden dat we hier nog eens een prijs pakten", knipoogde hij.

Leander Dendoncker is terug van weggeweest bij Anderlecht.



En daar heeft paars-wit zijn kapitein Jan Vertonghen ook deels voor te danken."Hij stuurde me een berichtje om me te overtuigen", vertelt Dendoncker. "Al had ik natuurlijk het meeste contact met de trainer, die uitlegde welke rol hij voor mij op het middenveld zag." Zo verzilverde de verloren zoon last minute alsnog een contract bij zijn oude club. "Die late timing van transfers is een rode draad in mijn carrière. Dat is niet altijd gemakkelijk voor mijn vrouw en kind, maar het is ook lastig om in een nieuwe ploeg en spelsysteem te passen."

Dat Anderlecht zich kwalificeerde voor de Europa League speelde zeker ook mee. Leander Dendoncker

Toch was het een weloverwogen keuze van de verdedigende middenvelder.

"Tijdens de stage in de Verenigde Staten werd snel duidelijk dat ik weinig kansen zou krijgen bij Aston Villa", legt Dendoncker uit. "En Anderlecht toonde al vroeg in de mercato interesse. Ik heb altijd gezegd dat ik opensta voor een terugkeer, maar ik heb wel even mijn opties afgewogen."



"Uiteindelijk bleek dit de juiste keuze. Dat Anderlecht zich kwalificeerde voor de Europa League speelde zeker ook mee. Het is alvast bijzonder om terug te keren."

Dendoncker gaf een ontspannen indruk op de persconferentie.

Kampioenenmaker

Anderlecht injecteert zo veel ervaring in het team. "Ik kan deze ploeg inderdaad mijn ervaring bijbrengen. Er zitten immers veel meer jeugdspelers in deze kern dan vroeger", aldus Dendoncker.

"De kaart van de jeugd wordt hier echt getrokken. Dat is het handelsmerk van Neerpede. Ik kan en wil de jongeren zeker vooruithelpen. Een goede mix tussen jeugd en ervaring is altijd belangrijk." Waar die mengeling dit jaar toe kan leiden? "Eerst moeten we de play-offs halen en van daaruit gaan we natuurlijk voor het kampioenschap, hé."

Voilà, het hoge woord is eruit: kampioen spelen.



Op het einde van de rit telt maar één ding, zeker voor Anderlecht: prijzen winnen. Leander Dendoncker

Die ambitie wordt voorlopig wel overschaduwd door kritiek op de matige prestaties van Anderlecht tijdens het seizoensbegin. "Ach, ik herinner me dat we onder Weiler ook veel kritiek kregen, maar uiteindelijk werden we kampioen en bereikten we de kwartfinales van de Europa League." "Op het einde van de rit telt maar één ding, zeker voor Anderlecht: prijzen winnen. Dat zit in het DNA van deze club en het is eigenlijk al veel te lang geleden", sloot hij ambitieus af. Anderlecht speelt zaterdag tegen Westerlo, meteen met Dendoncket in de basis?