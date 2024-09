Raad van bestuur: "We proberen zo snel mogelijk juiste CEO voor KBVB te vinden"

Wie neemt de plaats in van Piet Vandendriessche als CEO van de Belgische voetbalbond? De raad van bestuur van de KBVB stak vandaag de koppen bij elkaar. "Het proces voor de aanwerving van de nieuwe CEO wordt gelanceerd", klinkt het in een korte mededeling.

2 weken geleden werd Piet Vandendriessche ontslagen als CEO van de KBVB. Bij de Belgische voetbalbond rommelde het al een tijdje en na een bijzondere raad van bestuur werd duidelijk dat het vertrouwen te beschadigd was.

Over wie de rol van Vandendriessche nu zal overnemen, is er nog geen witte rook. De bestuursraad kwam vandaag samen en "heeft beslist het proces voor de aanwerving van de nieuwe CEO te lanceren".

"De bestuurders willen zo snel mogelijk de juiste kandidaat vinden. De raad van bestuur waakt in tussentijd, in samenwerking met het directiecomité, verder over de goeie werking van de organisatie."