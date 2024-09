Nationale hockeyploegen kennen hun tegenstanders voor het EK 2025

Op de Olympische Spelen konden onze nationale hockeyploegen geen medaille veroveren. Maar nu kan de focus al verlegd worden naar het Europees kampioenschap van 2025. Dat EK zal in Duitsland plaatsvinden van 8 tot 17 augustus.



Sinds vandaag kennen de Red Lions en de Red Panthers hun tegenstanders. De Lions zijn ingedeeld in groep A met olympisch kampioen Nederland, Spanje en Oostenrijk. Tegen Spanje kunnen de Lions dus revanche nemen voor hun verloren kwartfinale in Parijs.



De Panthers zullen het in hun groep ook opnemen tegen Spanje. Hun andere tegenstanders zijn gastland Duitsland en Schotland in Mönchengladbach. De eerste 2 landen stoten door naar de halve finales.