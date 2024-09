Red Lions: "Shane McLeod neemt iedereen mee in zijn verhaal en moet van deze groep weer een team maken"

wo 11 september 2024 14:12

Het was voor niemand eigenlijk een echte verrassing. Shane McLeod krijgt de Red Lions weer onder zijn hoede. "Dit is echt mooi nieuws", stelt Tom Boon. "Contuïniteit is altijd goed", vindt ook Loïck Luypaert, intussen gestopt bij de Lions.

Hij is na Tokio nooit volledig weggeweest bij de nationale ploeg, maar de Red Lions worden nu weer echt het kindje van Shane McLeod. Met vers bloed moet hij de hockeymannen opnieuw naar de grote successen loodsen. "Ik vind het echt mooi nieuws", toont Tom Boon zich tevreden. "Hij heeft ons al zoveel gegeven en ik ben ervan overtuigd dat dat de komende jaren niet anders zal zijn." McLeod neemt de fakkel over van Michel van den Heuvel, al was de Nieuw-Zeelander de voorbije jaren wel de assistent van de Nederlander. "Shane deed inderdaad nog zeer veel." "Hij is een trainer die leeft van de toernooien en wedstrijden. Dat zag je ook tijdens onze matchen, waarbij hij vanaf de bank heel veel bezig was met de tactiek. Michel zat toen boven in de tribunes te kijken. Shane was al belangrijk en zal dat nog meer worden."

Of het een andere Shane McLeod zal zijn? Neen. De groep is anders en jonger en ik denk dat hij al veel ideeën heeft. Hij is een slimme trainer.

Van bondscoach naar assistent en nu weer bondscoach. Maakt het echt zo'n verschil uit? "Toch wel", denkt Boon. "Hij zal meer mogen beslissen en zal meer morgen doen wat hij echt wil. Zijn rol zal op dat vlak veranderen. Hij zal nu weer alles mogen beslissen en dat was onder Michel niet het geval." Hoe verliep die wisselwerking eigenlijk? "Ze zijn allebei professioneel en ze bespraken alles vooraf met elkaar. Voor de groep hadden ze één mening. Dat hebben ze zeer goed gedaan." "Het duo was interessant, maar we moesten een pagina omslaan. Ik vind het prima dat Shane blijft." "Of het een andere Shane zal zijn? Neen. De groep is anders en jonger en ik denk dat hij al veel ideeën heeft. Hij is een slimme trainer." Een slimme coach, maar ook een uitstekende peoplemanager. "Dat is inderdaad een van zijn grootste voordelen. Hij kan echt iedereen meenemen in zijn verhaal en geeft iedereen vertrouwen."

Nederlandse benchmark

Tom Boon "kijkt ernaar uit om weer onder Shane McLeod te spelen", Loïck Luypaert zal dat niet meer doen. Parijs was zijn adieu bij de Lions. "Er zal onder Shane wel vernieuwing zijn, maar continuïteit is ook altijd goed", zegt de ancien over de nieuwe staf bij de Lions. "Je had met een propere lei kunnen beginnen, maar was er wel iemand net zo gekwalificeerd als Shane om de Lions te leiden?" "Zijn kennis is ontzettend groot en hij kan van een groep een team maken. Dat zal weer op zijn bord komen, meer dan ooit na het afscheid van meerdere spelers. Daar kan hij het verschil maken." Luypaert knikt: McLeod is een echte peoplemanager. "Hij kan jongens doen excelleren op bepaalde posities en in een bepaalde rol. Hij is daar de aangewezen man voor." Al zijn de Lions niet meer de mondiale nummer 1. "Nederland is de benchmark en daar moeten de Lions zich mee meten. Wij zijn het niet meer, maar we kunnen er wel naar streven."