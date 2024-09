Mikel Arteta zal ook de komende jaren op de bank van Arsenal zitten: "Voel me geïnspireerd en uitgedaagd"

Mikel Arteta was van 2011 tot 2016 actief als speler bij Arsenal en sinds december 2019 zit hij er op de bank als hoofdcoach.



Na een paar kwakkeljaren kon Arteta Arsenal opnieuw naar de top loodsen. In de bijna 5 jaar als coach van de Gunners won de 42-jarige Spanjaard met Arsenal in 2020 de FA Cup en werd hij de afgelopen 2 seizoenen nipt 2e achter Manchester City.



"Ik ben ongelooflijk trots, heel opgetogen en kijk echt uit naar de toekomst", vertelde Arteta op de site van Arsenal.



"Ik voel me gelukkig om hier elke dag te komen werken met goede mensen en de ambitie die we hier hebben. Ik voel me geïnspireerd, uitgedaagd, gesteund en ik wil zo veel meer doen dan we al gedaan hebben."



"Samen met de spelers en iedereen op de club kijken we vooruit naar de komende jaren. Ook met onze supporters, die deze club en de ploeg emotioneel veranderd hebben. Onze fans hebben individuen veranderd en we zijn anders nu. We kijken er dan ook naar uit om het avontuur verder te zetten", besloot Arteta.