Julie Vanloo en Mystics houden kansen op play-offs gaaf met ruime zege in WNBA

Met 9 punten en 4 assists in 15 minuten was Julie Vanloo alweer van belang bij de Washington Mystics. Vanloo mocht starten en zag hoe haar ploeg Chicago Sky meteen overrompelde. Na het eerste kwart stond het al 29-13.



Die riante bonus zouden de Mystics niet meer weggeven. Ze bleven hun niveau aanhouden en in het derde kwart sloegen ze Chicago helemaal tegen het canvas. Uiteindelijk werd het 89-58.



Dankzij die zege blijven Vanloo en co. aanspraak maken op een plek in de play-offs. Washington staat momenteel gedeeld 9e met Atlanta, op 1 zege van Chicago die 8e staan. Die 8e plaats geeft recht op een plek in de play-offs.



In de WNBA staan er nog 4 wedstrijden op het programma voor de play-offs. Washington moet daarin nog 2 keer tegen Atlanta spelen.