Simone Biles en Gabby Thomas stuwen Caitlin Clark naar nieuw WNBA-record

Caitlin Clark heeft woensdagnacht nog maar eens een stukje geschiedenis geschreven in de WNBA. De guard van Indiana Fever hielp met 19 punten haar team aan winst tegen Connecticut. En passant werd Clark de rookie met het meeste driepunters ooit in de WNBA. In de tribunes zagen olympische kampioenes Simone Biles en Gabby Thomas dat het goed was.

In haar eerste seizoen in de Amerikaanse basketbalcompetitie lukte ze als eerste speelster ooit een triple double, de meeste assists ooit als rookie, het meeste driepunters in één wedstrijd als rookie, en sinds donderdag ook het meest gescoorde driepunters als rookie.

Ze was al de alltime topschutter uit het Amerikaanse collegebasketbal, maar ook in de WNBA gaat het 22-jarige fenomeen nu als een wildevrouw tekeer.

Clark hielp met 19 punten haar team Indiana Fever uiteindelijk ook aan winst tegen Connecticut Sun. Het werd uiteindelijk 84-80.



Clark zit dit seizoen gemiddeld aan 18 punten per game en 544 punten in totaal. Daarmee zal ze wellicht niet het record van hoogste PPG (points per game) voor een rookie in de WNBA breken. Dat record staat op naam van Cynthia Cooper met 22,2 punten per game in 1997.



Het overall puntenrecord voor een rookie ligt wel binnen handbereik. Seimone Augustus scoorde in haar rookieseizoen in 2006 744 punten, exact 200 meer dan Clark. Een speelbare achterstand voor "CC".