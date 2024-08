Julie Vanloo en Mystics hebben goede flow te pakken: dubbele cijfers voor Belgian Cat in nipte zege

Julie Vanloo en de Washington Mystics hebben de zoete smaak van de overwinning te pakken. De WNBA-ploeg van de Belgian Cat won vannacht voor het eerst van Seattle dit seizoen. Dat na een ware nagelbijter: 72-74. Vanloo was goed voor 11 punten en 4 assists in de tweede zege op rij.

Drie keer gingen drie vingers de lucht in. Julie Vanloo voelde zich in Seattle als een vis in het water achter de driepuntlijn. Haar aanvallende sterkte werd handig gebruikt door Washington, dat een nek-aan-nekrace afwerkte met zijn tegenstander.

Uiteindelijk in het voordeel van de Mystics. Na twee vrijworpen in het absolute slot mochten de bezoekers hun tweede zege op rij vieren. Vanloo klokte af op 11 punten en 4 assists.

Washington staat ondanks het recente succes nog steeds laatste in het Oosten. Kan de trein - die onder begeleiding van een Belgische machiniste - op de rails staat ook helemaal onder stoom komen?