Crisis aan de kust bij recordkampioen Oostende: "Als ze het tij niet snel keren, mogen ze BNXT League vergeten"

vr 28 maart 2025 07:11

Wat is er aan de hand bij Oostende? De regerende landskampioen lijkt de voorbije weken het noorden wat kwijt in de BNXT League en moest de leiding afstaan aan Kortrijk. Met 3 nederlagen in de laatste 4 matchen is het crisis aan de kust, zeker nu de play-offs opdoemen aan de horizon. "De komende weken worden superbelangrijk", zegt voormalig Belgian Lion Sam Van Rossom in de Blockparty-basketbalpodcast.

Het reguliere seizoen in de BNXT League loopt op zijn laatste benen en bij een blik op de huidige stand valt meteen op: Oostende staat niet op kop. De kustploeg had de voorbije jaren een monopolie op de eerste plek - 13 landstitels op een rij! - maar moet momenteel revelatie Kortrijk boven zich dulden. Op zich lijkt er niet zoveel aan de hand: Oostende verloor slechts één match meer dan Kortrijk en er resten de recordkampioen nog 9 wedstrijden om alsnog vanaf de poleposition de play-offs in te gaan.

He is snel gegaan, maar er zijn wel wat verzachtende omstandigheden. Sam Van Rossom

Maar wie de recente uitslagen van Oostende bekijkt, kan niet anders vaststellen dan dat er de jongste weken zand in de machine geslopen is. Begin februari prijkte de club nog autoritair op één met 18 zeges uit 20 matchen. Sindsdien verloor Oostende 4 keer, waarvan 3 keer in de laatste 4 wedstrijden. "Het is snel gegaan", stelt ook Sam Van Rossom vast. De voormalige Belgian Lion, vorig seizoen nog aan de slag bij Oostende, analyseert in de Blockparty-podcast de huidige malaise van zijn ex-team. "Er zijn wel wat verzachtende omstandigheden", nuanceert Van Rossom, die onder meer wijst op het vertrek van sterkhouders Mintz en Anosike. "Reken daar nog bij dat Audige in 2025 nog maar 4 matchen speelde. Als je dat bij elkaar optelt, dat zijn gemiddeld zo'n 40 punten."

Davion Mintz was een sterkhouder van Oostende, maar de Amerikaan zocht vorige maand andere oorden op.

De kern van Oostende is de voorbije weken dus flink uitgedund: Audige is nog steeds geblesseerd en nu is ook Buysse op de sukkel met zijn knie. "Eigenlijk zijn ze op heel korte tijd van de breedste kern in de BNXT League naar een problematische situatie geëvolueerd", ziet Van Rossom. Bovendien had Oostende de voorbije weken een erg druk programma, met tussendoor ook nog de halve finales en de finale van de Beker van België. "En dat met een kern waarmee ze al in de problemen zaten door blessures en vertrekkers." Van Rossom meent dat Oostende snel iemand zal aantrekken. "Dat kan bijna niet anders. Als ze het met deze kern moeten doen en de huidige geblesseerden niet snel terugkeren, dan denk ik dat ze de BNXT League mogen vergeten."

De komende weken worden echt superbelangrijk voor Oostende. Sam Van Rossom

Er wacht Oostende de komende weken immers een pittig vijfluik: thuismatchen tegen ploeg in vorm Den Bosch en Leuven (een heruitgave van de bekerfinale), gevolgd door 3 lastige verplaatsingen naar leider Kortrijk, nummer 4 Limburg United en nummer 3 Mechelen. "Oostende had het tot aan de negatieve reeks echt heel goed gedaan dit seizoen, ook in de Champions League. Maar als ze het tij niet rap kunnen keren, kan de BNXT League al beslist zijn. De komende weken zullen echt superbelangrijk zijn", weet Van Rossom. Komend weekend krijgt Oostende met een thuismatch tegen de Nederlandse nummer 1 Den Bosch al meteen een kans om de puntjes op de i te zetten en opnieuw de juiste koers te vinden richting een 14e titel op een rij. "Al zal het ooit wel eens gebeuren dat Oostende de titel níét pakt", besluit Van Rossom. Wordt 2025 het jaar waarin die hegemonie doorbroken wordt?