Na pittige Spelen werkt Julie Vanloo zich alweer uit de naad in WNBA: "De last valt niet te onderschatten"

Een pauzeknop lijkt de afstandsbediening van Julie Vanloo niet te hebben. Na een seizoen op Europese bodem met Galatasaray, een geslaagde test voor de WNBA en een loodzwaar olympisch parcours is er nog altijd geen tijd voor een adempauze.

De Belgian Cat zakte na de verloren troostfinale in Parijs meteen weer af naar de Verenigde Staten om het seizoen in de WNBA te hervatten als "oudste rookie ooit".

En wegens blessures in de ploeg is haar weinig rust gegund. Donderdag en zaterdag stond ze alweer op het parket bij de Washington Mystics.

Op sociale media liet Vanloo al uitschijnen dat het niet evident is. "Applaus voor de olympiërs die in Parijs waren en een volledig WNBA-seizoen spelen", schrijft ze op X. "Ik doe het momenteel en we kunnen de last en druk niet onderschatten."

"Ik heb enorm veel respect voor iedereen die zo hard werkt en alles opoffert om in vorm te blijven en ondertussen nog de mentale en fysieke last te managen."

Vanloo kon een 4e nederlaag op een rij met de Mystics niet voorkomen. Ze gingen met 83-99 onderuit tegen Minnesota, de nummer 3 in de stand. Vanloo was goed voor 2 punten, 1 rebound en 4 assists.

Napheesa Collier, olympisch kampioene met de Verenigde Staten, leidde Minnesota met in totaal 30 punten naar de overwinning.