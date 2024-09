Felice Mazzu spreekt voor de eerste keer als coach van STVV: "Zo snel mogelijk klimmen in klassement"

ma 9 september 2024 17:05

Donderdag werd Felice Mazzu voorgesteld als de nieuwe coach van STVV. Vandaag heeft hij voor de eerste keer met de pers gesproken. Mazzu vertelde over zijn ambities en had 1 groot doel. "Het vertrouwen moet terugkomen om te durven."

Met STVV begint Felice Mazzu aan zijn 5e Belgische club in de hoogste klasse. Hij krijgt de taak om Sint-Truiden uit de degradatiezone te helpen.



Waarom koos Mazzu net voor die taak? "Ik had nog zin om coach te zijn", vertelde hij. "STVV contacteerde me en ik vind het een mooie kans door de structuur en de familiale sfeer in de club. Dat trok me aan."



Mazzu stak ook zijn ambities niet onder stoelen of banken. Hij wil STVV redden van de degradatie, maar een veilige 12e plaats is voor Mazzu zelfs het minimum.



"Ik wil zo snel mogelijk klimmen in het klassement. De spelers en de club verwachten dat, maar zeker ook de fans. Daarna moeten we het stap per stap bekijken en met vertrouwen, wat belangrijk en noodzakelijk is, wegraken uit de kelder van het klassement."



Ik hoop hoger te geraken dan de 12e plaats. Felice Mazzu

"Er resten nog 24 wedstrijden, dat zijn er veel om de club te doen herleven. Ik hoop hoger te geraken dan de 12e plaats."



Hoe heeft Mazzu de eerste dagen in Sint-Truiden beleefd?



"Het onthaal hier was warm, met veel empathie en sympathie. Vandaag was het niveau op training ook goed met een positieve mentaliteit van de spelers en veel intensiteit, dus ik heb vertrouwen in het vervolg."

Vertrouwen in de kern