Het eerste trainersontslag in de Jupiler Pro League: STVV ontslaat Christian Lattanzio

"En door externe factoren, die we jammer genoeg zelf niet in de hand hadden, sleepte het papierwerk van enkele inkomende transfers langer aan dan nodig.”

"Bovendien erkennen we dat de omstandigheden niet makkelijk waren. Omwille van de Olympische Spelen misten we enkele sleutelspelers."

Sportief directeur André Pinto legt uit waarom er ingegrepen wordt. "We nemen deze beslissing met pijn in het hart. Want Christian is een intelligente en integere coach met vakkennis", zegt hij over de Italiaan.

STVV speelde zondag gelijk tegen Kortrijk en grijpt nu in. "Dat is niet onze gewoonte, want wij zijn geen club die zomaar een trainer ontslaat. Maar op basis van de puntenoogst na de eerste zes wedstrijden drong deze beslissing zich op."

"We willen nu zo snel mogelijk een nieuwe coach aanstellen, die tijdens de internationale break het vervolg van de competitie voorbereidt. Te beginnen met de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen OH Leuven.”

Felice Mazzu is een kandidaat, maar STVV "neemt ook zelf haar verantwoordelijkheid". "We begrijpen en delen de bezorgdheid van onze supporters na de 3 op 18. Daarom maken we in de laatste dagen van de transferperiode werk van gerichte versterking."

"Maar als clubleiding geloven we ook in het potentieel van de huidige spelers. We zien dat de groep week na week groeit. Als we een eenheid blijven vormen, kunnen we na de internationale break klimmen in het klassement.”