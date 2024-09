Vincent Kompany over Bayern München: "Probeer afscheid te nemen van gedachte van grootsheid"

Vincent Kompany (38) is bezig aan zijn wittebroodsweken bij Bayern München. Met 6 op 6 is zijn start in de Bundesliga foutloos, maar bij FC Hollywood wordt alles met een vergrootglas gevolgd. Kompany sprak tijdens een bezoekje aan ons land over zijn nieuwe werkgever. "Ik houd het vrij simpel voor mezelf", legde hij uit.

München is nu de nieuwe thuis van Vincent Kompany. Op de eerste resultaten valt niets aan te merken, maar hoe zijn de eerste maanden bij FC Bayern München verlopen?

"Het blijft voetbal, dus ik ben op mijn 6 jaar begonnen en het voelt nog steeds hetzelfde", antwoordde de T1 tijdens een bezoek aan ons land in Bornem.

"Het is een vak dat ik ken en een job die ik graag doe. In die mate is het misschien minder complex geweest dan mensen denken. Maar tegelijkertijd is het wel een fantastisch mooie uitdaging."



"Het is een van de top 5-clubs in de wereld", legt Kompany uit. "Dat voel je bij elke verplaatsing. Bij elk moment, want een moment is bijna een verhaal."

"Maar nogmaals, mijn prioriteit is om mijn voetbalkennis over te brengen en om met de spelers bezig te zijn en niet met alles errond. Dan is het wel te doen."

"Ik hou het vrij simpel voor mezelf. De club is fenomenaal groot, maar de taak is dezelfde."