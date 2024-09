Vincent Kompany even in ons land voor BX Brussels: "Biedt mooi kader om positieve rol te spelen in leven van jongeren"

zo 8 september 2024 19:28

Ook al heeft Vincent Kompany het momenteel druk als coach van Bayern München, toch laat hij BX Brussels niet vallen. Met het sportieve en maatschappelijke project wil hij de Brusselse jongeren helpen. "Wat positieve beïnvloeding mag wel", vertelde Kompany aan Sporza.

Vincent Kompany is een drukbezet man, maar tijdens de interlandperiode maakte hij even tijd om zijn club BX Brussels te bezoeken. Daar sprak hij ook over het groeiende project.



"We zijn van 0 begonnen en ondertussen hebben we 1.300 leden. Ik denk dat we dus echt mogen zeggen dat dit een mooi en positief project is voor Brussel. Ik ben vooral trots op de mensen die het dagelijks doen, dankzij hen is dit hier mogelijk."



BX Brussels is een voetbalclub, maar ook zoveel meer dan dat.



"We willen sport en voetbal als component aanbieden, maar het belangrijkste is dat er een veilige structuur staat rond hetgene wat we bieden", vertelt Kompany.



We hopen talent te begeleiden naar werk. Vincent Kompany

"De bedoeling is dat we een kader bieden voor de jongens en de meisjes waar ze zich in kunnen ontwikkelen, als voetballer maar ook als mens. Dan merk je dat je van die kinderen zo veel terugkrijgt als je er tijd en energie insteekt om die positief te beïnvloeden."



Met die tijd en energie hopen ze om een deel van de problemen in Brussel op te lossen. "We hebben lange tijd tweetalentraining aangeboden, want er is veel werkloosheid in Brussel. Maar er is ook veel talent. Dat talent hopen we te begeleiden naar werk. Dit biedt dus een mooi kader om met succes een positieve rol te spelen in hun leven."

Verenigen in plaats van verdelen

Die positieve rol vindt Kompany noodzakelijk, omdat voetbal kan verenigen in een wereld waar er gemakkelijk verdeeldheid kan gezaaid worden.



"Het is gemakkelijk om heel snel een taal te gebruiken die mensen verdeelt. Even op je telefoon 140 letters gebruiken en je kan al een storm veroorzaken. Het is veel moeilijker om mensen te verenigen, om echt tastbare projecten op poten te zetten die op lange termijn het verschil maken."



Vincent Kompany als coach van Bayern München.

Voor ons is het belangrijk dat we via voetbal een 2e of 3e familie kunnen zijn. Vincent Kompany

"Ik denk echt dat sport en voetbal niet enkel bekeken moet worden als de top 1% van de voetbalwereld. Voetbal is ook gewoon sporten, samen voor een ploeg uitkomen zonder dat het uitmaakt vanwaar de spelers of de leden komen."



"Voor ons is het belangrijk dat we via voetbal een 2e of 3e familie kunnen zijn. Het zijn uiteindelijk jongens en meisjes die positief beïnvloed moeten worden. Ze worden naar mijn mening vaak negatief beïnvloed, maar positieve beïnvloeding mag ook."

BX Brussels breidt uit