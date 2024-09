"Met 29 atleten 7 keer goud halen? Een superprestatie": Belgische delegatie kijkt trots terug op de Spelen

"Het waren fantastische Spelen in ongeziene omstandigheden. Ik vond het een hele eer om hier te zijn met alle atleten, in deze prachtige stad."

Net als in 2020, dus. Maar wel nog steeds een straf aantal, want er zakten slechts 29 atleten af naar de Franse hoofdstad. Iets meer dan de helft zou dus een podiumplek moeten opleveren.

Volgens de delegatieleider zat er ook een goeie reden achter de knalprestaties van onze landgenoten. "Sinds Tokio hebben we nog verder gewerkt op sportief gebied aan de professionalisering van de sporten. Die evolutie gaat stap per stap voort."

"We hebben zeker nog een lange weg te gaan. We moeten altijd beter doen en gaan deze editie ook nog eens kritisch onder de loep nemen. Maar we kunnen zeer tevreden zijn met het resultaat."

Al had dat in een ideale wereld nóg wat beter kunnen zijn. De indeling van atleten in bepaalde klassen op basis van hun beperking zorgde doorheen de Spelen (vooral in het G-wielrennen) meermaals voor wrevel. Waren de competities niet altijd even eerlijk? Iets dat Kazimirowski al snel wegwuift.

"Na elke editie van de Spelen is er opnieuw een evaluatie van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) om alles te bekijken. Wij mogen onze mening daar ook bij geven. Daarna bepaalt het IPC de regels en die gelden voor alle atleten."