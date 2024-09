VIDEO - België sluit Paralympische Spelen af met 14 medailles: geniet nog eens van de gloriemomenten

zo 8 september 2024 13:49

7 gouden, 4 zilveren en 3 bronzen plakken. Dat is de eindbalans van de Belgische delegatie op de Paralympische Spelen. Het beoogde doel (meer dan 15 medailles) behalen lukte net niet, maar de Brabançonne klonk wel 7 keer in Parijs. Maxime Carabin, Michèle George en Léa Bayekula sleepten elk twee paralympische titels in de wacht. Ook Laurens Devos gaat met goud naar huis. We zetten de Belgische medailles nog eens op een rijtje.

GOUD: Maxime Carabin schiet twee keer raak

In de categorie T52 was in de rolstoelsprint niks te doen aan Maxime Carabin. Onze landgenoot, die nog niet zo lang aan G-atletiek doet, zorgde voor het eerste Belgische goud op de 400 meter. Een week later deed hij dat kunstje over op de 100 meter.

GOUD: Michèle George is dressuurkoningin

Met haar 6e en 7e paralympische titels was Michèle George opnieuw een van dé figuren in het Belgisch team. Zowel in de individuele discipline als in de freestyle kwam niemand in de buurt van de West-Vlaamse. Ook zij en haar paard Best of 8 gaan met twee gouden medailles naar huis.

GOUD: Léa Bayekula wint 2 keer in Stade de France

Niet alleen Maxime Carabin, ook Léa Bayekula ging met twee paralympische titels aan de haal op de atletiekpiste. Op de 800 meter greep ze naast de medailles, maar de kortere nummers lagen haar beter. De finales van de 100 meter en 400 meter zette ze naar haar hand.

GOUD: 3 op rij voor Laurens Devos

In het G-tafeltennis bezorgde Laurens Devos ons land opnieuw het goud. Voor de derde Paralympische Spelen op rij was hij te sterk voor zijn concurrenten. In Parijs verloor hij zelfs geen enkele set.

ZILVER: Twee keer net niet voor Ewoud Vromant

Waar winnaars waren, waren ook (nipte) verliezers. Ewoud Vromant moest vrede nemen met twee mooie zilveren medailles. In de individuele achtervolging op de piste en in de tijdrit op de weg was telkens de Fransman Alexandre Léauté iets sneller.

ZILVER: Ook Maxime Hordies medaillerijp in tijdrit

Er was in meer categorieën medaillesucces voor de Belgen in de tijdrit. Maxime Hordies ging naar huis met zilver. De Italiaanse winnaar Fabrizio Cornegliani was 20 seconden sneller.

ZILVER en BRONS: Dubbel podium voor Peter Genyn

Met Peter Genyn was er nog een vijfde Belg die twee medailles pakte. Het goud was telkens net te hoog gegrepen, maar in de 200 meter (brons) en 100 meter (zilver) claimde hij wel een plaats op het podium.

BRONS: Tim Celen opnieuw 3e in tijdrit

Tim Celen toonde zich een van de snelsten op drie wielen. Bij de T1 en T2 reed hij naar brons in de tijdrit, ondanks het nadeel voor zijn categorie. Ook in Tokio werd Celen 3e tegen de klok.

BRONS: Ook plek 3 voor Jonas Van de Steene

En er was nóg een medaille in de tijdrit, want in de klasse H4 pakte Jonas Van de Steene het brons. Na een 3e plaats in de aflossing op de Spelen in Rio was dit de eerste inviduele medaille voor Van de Steene.