De medaillestand na de Spelen: veelvraat China met 220 stuks eenzaam aan de top, België bij beste 30

Al het eremetaal is uitgedeeld, de strijd is gestreden in Parijs. Hoog tijd voor een eindbalans dus: welke landen graaiden de meeste gouden plakken mee op de Paralympische Spelen en waar belandt België met 14 stuks in de medaillespiegel? Een overzicht.

Op de Olympische Spelen viel de beslissing in de medaillestand pas in het absolute slot. Met het allerlaatste goud van de Spelen wipten de Verenigde Staten nog over China.

Wie op de Paralympische Spelen een even beklijvend duel verwachtte tussen de 2 grootmachten, zit er flink naast. Net als zo vaak heeft China zich in Parijs ontpopt tot absolute veelvraat.

Voor de 6e keer op rij kroonde het land zich tot "winnaar" in de medaillespiegel. Sinds de Paralympische Spelen van 2004 in Athene, was het iedere keer China dat met de meeste gouden medailles aan de haal ging.

Ook dit jaar was het op geen enkel moment spannend. De Aziaten hebben met 94 gouden stuks bijna dubbel zoveel paralympische titels verzameld als nummer 2 Groot-Brittannië (49).

Gooien de Chinezen ook nog hun zilveren en bronzen eremetaal bij op de hoop, dan ligt er een toren van maar liefst 220 medailles. De 124 stuks van Groot-Brittannië zien er plots weer maar een kleinigheidje uit.

De VS mogen als 3e mee op het podium. De Amerikanen vielen 105 keer in de prijzen, 36 keer ging het om goud.

"En onze Belgen?", horen we je al denken. Die strandden met 7 keer goud op een mooie 20e plaats.

De 14 medailles (zilver en brons meegerekend) zetten ons land in de totaalstand op een 26e plaats neer. Eén plekje lager dan in Tokio, maar wel met 3 gouden medailles extra.