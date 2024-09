Gabrielzinho: 1,21 meter groot, maar een dolfijn in het zwembad en een ster in Parijs en op Instagram

vr 6 september 2024 08:06

Elke editie van de Spelen kent zijn sterren en in Parijs is Gabriel dos Santos Araujo daar een van. In Brazilië kent iedereen hem onder de naam Gabrielzinho ofwel "kleine Gabriel", maar met zijn 1,21 meter is deze getalenteerde en charismatische Braziliaan een gigant van het paralympisch zwemmen.

Gabriel dos Santos Araujo heeft al een hattrick aan gouden medailles binnengehaald en heeft in Parijs ook harten veroverd. Dat deed hij niet enkel met zijn prestaties, maar ook met zijn eeuwige glimlach en uitgestoken tong, lange ererondes met selfies en zijn charisma.

Gabrielzinho komt op de Paralympische Spelen uit in de categorie S2, gereserveerd voor sporters met een ernstige lichamelijke beperking. Hij lijdt zelf aan focomelie, een misvorming als gevolg van het stoppen van de ontwikkeling van een of meer ledematen tijdens de zwangerschap.

"Omdat we wilden dat hij een normale jeugd zou hebben, hebben we hem meegenomen naar een club waar een zwembad was", zegt moeder Magda dos Santos. "Toen hij 4 of 5 jaar oud was, kon hij al zwemmen, ook al had hij geen armen. Ik denk dat dat een geschenk van God is."

Gabrielzinho ontdekte competitiezwemmen toen hij 13 jaar oud was tijdens een schooltoernooi. "Een leraar schreef hem in zonder mij te raadplegen en hij won vijf medailles. Sindsdien is hij niet meer gestopt”, vertelt zijn moeder.

Gabrielzinho heeft stompen op schouderhoogte en heeft atrofie in zijn benen, ook al kan hij op beide voeten lopen. Die gebruikt hij niet om naar het startblok te lopen, maar wel om als een dolfijn door het water te klieven.

Want om te zwemmen golft hij in het water als een dolfijn, met bekkenbewegingen. Een techniek die hij ontwikkeld heeft tijdens lange trainingen, 6 keer per week, in het Juiz de Fora-zwembad, in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais.

Ook zijn coach was meteen onder de indruk. "Wat in eerste instantie de meeste indruk op mij maakte, was zijn behendigheid buiten het zwembad. Hij heeft een geweldige motorische coördinatie en is zeer intelligent, waardoor hij al deze obstakels dagelijks kan overwinnen", legt zijn trainer, Fabio Pereira Antunes, uit.

"En toen ik hem eenmaal in het water zag, ontdekte ik zijn volledige potentieel. Hij heeft de mentaliteit van een grote kampioen en hij weet hoe hij met druk moet omgaan."

Dat bleek in Parijs. Gabrielzinho was ongenaakbaar op de 50 en 100 meter rugslag én de 200 meter vrije slag, op dat laatste nummer had hij meer dan 15 seconden voorsprong op de zilveren medaille. "Ik kwam naar Parijs om drie gouden medailles te behalen en ik heb dit doel bereikt, dus ik ben erg blij."

Duizenden volgers op Instagram

Gabrielzinho gebruikt zijn voeten ook om te dansen op het podium, elke medaille viert hij met een paar dansmoves die enkel hij kan zetten. "Het is ook een manier om mijn land te vertegenwoordigen, ik dans voor de Brazilianen, om ze gelukkig te maken en ik wil ook mensen zien dansen in Parijs."

Zijn danspasjes en glimlach maken van hem ook een ster op sociale media. Op Instagram, waar hij zijn dagelijkse sportleven deelt, is zijn volgersaantal geëxplodeerd sinds de start van de Paralympische Spelen. Hij begon eraan met zo’n 50.000 volgers, dat zijn er nu bijna een half miljoen.

Zonder armen of handen is iets posten op Instagram niet evident, de Braziliaan gebruikt zijn tenen om door het scherm van zijn telefoon te navigeren. Zo speelt hij ook videogames, vooral voetbalgames, zijn andere grote passie.

"Ik tel niet meer het aantal obstakels dat ik elke dag moet overwinnen, maar het maakt me sterker." Om te eten bukt hij zich om het eten op zijn bord met zijn mond te pakken en na elke maaltijd klemt hij een elektrische tandenborstel tussen zijn tenen om zijn tanden te poetsen.

In een van zijn nieuwste video's zien we hem slapen in zijn kamer in het paralympische dorp, met op zijn hoofdkussen zijn eerste twee gouden medailles, terwijl de mascotte van de Spelen over hen waakt.

Die filmpjes op Instagram hebben hem geen windeieren gelegd, want het leverde hem een deal op met Havaianas, het beroemde merk van teenslippers. En zo maakt Gabrielzinho met plezier reclame voor Havaianas op Instagram.