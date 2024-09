"Maar" de Nations League? Verzoening met verleden en miljoenenjacht: dit staat er op het spel voor de Duivels

Veel meer dan een interland met drie punten op het spel. De Rode Duivels gaan in de Nations League tegen Israël en Frankrijk weer op zoek naar hun eigen identiteit. En naar verzoening met de fans na een bewogen EK. Dit is de (extra)sportieve én - niet te onderschatten - financiële opdracht van de Belgen.

72 dagen later maakt dat moment een schijnbaar doodgewone Nations League-wedstrijd toch extra belangrijk.

"Daar hebben de Duivels geen goede beurt gemaakt", haalt ook Gert Verheyen de herinneringendoos boven. "Dat was te plat en te angstig."

Na het laatste balcontact van de brilscore tegen Oekraïne ontvangen de Rode Duivels een fluitconcert van een deel van de fans. Met een punt zat het EK er (nog) niet op, wel was er iets gebroken.

"Het moét erop zijn", vindt ook Verheyen. "De mensen moeten zich terug kunnen vinden in de manier van spelen en de beleving die de ploeg uitstraalt."

De bondscoach begon eraan met een mea culpa in Tubeke. Al volstaan woorden nooit om een ommekeer te bewijzen.

Liters inkt vloeiden over het voorval, de nodige nuance volgde. Maar de complete verzoening? Die taak heeft Domenico Tedesco nu op zijn bord gekregen.

Als je zieltjes wilt winnen, is het mes tussen de tanden wel aangewezen.

De Duivels gaan dus maar best op zoek naar hun identiteit.

Dat rijmt met wat Tedesco predikte op zijn persconferentie: pressing en verticaal voetbal. "Dat, en het spelen met het mes tussen de tanden, miste ik deze zomer toch", besluit de analist. "Als je zieltjes wilt winnen, is dat laatste wel aangewezen."

Niet dat Israël en Frankrijk plots vlot voor de bijl moeten: "Het staat los van het resultaat. Er moet meer leven, meer aanvalslust in de ploeg komen."

Zoals steeds kijkt ook de boekhouder over de schouder.

Was alles na de groepsfase "een extraatje" qua inkomen op het EK, dan kan de Belgische voetbalbond (KBVB) in de Nations League een onverhoopte bonus opstrijken die ademruimte geeft.

Klaar om nog eens in de cijfers te duiken?

Vorig boekjaar kende de KBVB een recordverlies van 11 miljoen euro. Een put die enkel in een jaar met een groot toernooi gedicht kon worden.

Met 12,25 miljoen euro aan prijzengeld van Euro 2024 leek de financiële opdracht volbracht. Toch was er een kanttekening: de operatie in Duitsland kostte 5,75 miljoen. Het verlies blijft dus nog even overeind.