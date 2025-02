Bondscoach Gunnarsdottir "leert elke dag bij": "We moeten simpelweg beter zijn om zulke matchen te winnen"

Een frustrerende avond op veel verschillende manieren? Bondscoach van de Red Flames Elisabet Gunnarsdottir bekrachtigde het gevoel van onze reporter Tess Elst ter plekke. "Zeker met die penalty kon het er anders uitgezien hebben", klonk het achteraf bij de IJslandse. "Alleen is dat ook voetbal: soms zit het mee, dan valt het weer even tegen." "Ik wil trouwens verder kijken dan die penaltyfases. Als we focussen op de volledige prestatie, is de conclusie dat we beter moeten zijn om zulke matchen te winnen.

"In beide helften hebben we kansen gehad", gaat Gunnarsdottir verder. "Ik leer de spelers zo steeds beter kennen, ik heb veel nieuwe dingen geleerd."



"De team-spirit vind ik misschien nog het belangrijkste: ik heb speelsters gezien die 93 minuten inzet en drang naar voren toonden."



Alleen zijn de feiten wél dat de Flames een rechtstreeks duel om de derde plek in de poule verloren hebben. Tel daar nog eens bij dat ze troosteloos laatste staan met 0/6 en van een droomdebuut is absoluut geen sprake meer.



"We wisten vooraf dat het een moeilijke campagne zou worden. We hebben nu een maand om ons voor te bereiden op Engeland, alles is nog bespeelbaar", houdt de bondscoach wel nog de rug recht.