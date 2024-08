Tedesco slaat opvallende mea culpa na EK "met geen enkel moment van vreugde": "Ik zou het nu anders doen"

Zo schuldbewust zagen we een bondscoach zelden. Domenico Tedesco begon zijn persconferentie vrijdag met een uitgebreide mea culpa over het EK van afgelopen zomer. "Ik had veel moediger moeten zijn tegen Oekraïne", klonk het.

"Het was onnodig om over de politie van Stuttgart te spreken. Dat zou ik nu niet meer doen. Kijk, het is mijn filosofie om te focussen op wat je kunt beïnvloeden. Dat deed ik nu niet. De buitenwereld kon daardoor denken dat ik niet bezig was met wat er op het veld gebeurde. Dat was niet zo."

"Ik had moediger moeten zijn", blikte Tedesco terug. "Tijdens de rust tegen Oekraïne had ik de ploeg beter moeten motiveren met mijn woorden. Mijn wissels hadden daar ook niet het gewenste effect. Normaal wissel ik positie voor positie, maar dat deed ik nu niet. Ik zou het nu anders doen."

Het is jammer om te zeggen na anderhalf jaar bij de nationale ploeg ... Maar er was geen enkel moment van vreugde tijdens het EK.

Nadien trok Tedesco ook het boetekleed aan over de verloren 1/8e finale tegen Frankrijk.

"Ik heb daar te veel aangepast. We gebruikten daar niet de sterke counterpressing die we kunnen spelen met onze ploeg. Het is soms oké om je aan te passen aan de tegenstander, maar nu was het te veel."



Vervolgens deed de bondscoach een pijnlijke vaststelling: "Het is jammer om te zeggen na anderhalf jaar bij de nationale ploeg ... Maar er was geen enkel moment van vreugde tijdens het EK."

"Normaal heb je 1 à 2 momenten om iets te vieren, maar nu niet. We verloren de eerste match, wat de druk volledig veranderde. Na de zege in de tweede wedstrijd wisten we dat er nadien een finale wachtte. Ook na de kwalificatie tegen Oekraïne was er geen vreugde. En dan volgde de uitschakeling tegen Frankrijk."

"Het belangrijkste voor mij is nu: het plan maken voor de toekomst. Voor mij is het duidelijk wat we moeten doen. We moeten intensiteit aan de dag brengen, in onze sterktes spelen en onze wil opleggen."