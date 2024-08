Tedesco verrast met selectie voor Julien Duranville en opvallende afwezigen, Romelu Lukaku ontbreekt "op eigen verzoek"

Het vraagstuk Lukaku-De Bruyne

Er zal met argusogen naar de eerste post-EK-selectie van Tedesco gekeken worden. Zo zijn er twee hete hangijzers. Wat met Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne?



De twee boegbeelden zijn sinds het afscheid van Jan Vertonghen de aanvoerders van de Rode Duivels, maar spuiden voorlopig mist over hun toekomst bij de nationale ploeg. Neemt Tedesco zijn twee sterkhouders mee op de Nations League-trip?



De Bruyne toonde in de Premier League alvast blijk van goede vorm, met vorig weekend nog een goal en een assist. Lukaku speelde deze zomer nog geen enkele wedstrijd en sloot pas donderdag aan in Napels. Achter zijn vorm staan er dus wel vraagtekens.