Ook financieel allerminst de jackpot: hoeveel houden de Rode Duivels over aan hun EK?

Sportief moest er een berg beklommen worden, financieel een put gedicht. De belangen op Euro 2024 waren groot voor de Rode Duivels. Maar Frankrijk zorgde voor een abrupt einde aan de zoektocht. Kunnen de boekhouders van de voetbalbond op beide oren slapen? Een duik in de cijfers.

Vorig boekjaar kende de Belgische voetbalbond (KBVB) een recordverlies van 11 miljoen euro. Niet extreem abnormaal in een jaar zonder groot toernooi, zo bleek.

Toch zouden de Rode Duivels maar best voor een flinke bonus zorgen op het EK - waar de UEFA in totaal 331 miljoen euro te grabbel gooide. Elke euro is welgekomen om de werking te ondersteunen.

Wat bleek? Met 12,25 miljoen euro aan prijzengeld doet België enkel beter dan het mislukte WK voetbal in Qatar en het WK van 2014 - waar de sportieve prestaties zeker beter waren.

Dat bedrag bestaat uit 9,25 miljoen euro aan startgeld, een bonus van 1,5 miljoen euro voor het behalen van de 1/8e finale, 1 miljoen voor de zege tegen Roemenië en een half miljoen voor de brilscore tegen Oekraïne.