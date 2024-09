Youri Tielemans wil met Rode Duivels statement maken in Nations League: "Voor fans, maar vooral voor onszelf"

wo 4 september 2024 13:17

Het EK hebben de Rode Duivels inmiddels verteerd. Helemaal weg is de zure nasmaak nog niet. Zo ook niet bij Youri Tielemans. De middenvelder kende een goede seizoensstart bij Aston Villa en wil die lijn nu doortrekken bij de nationale ploeg. "We willen absoluut winnen in de Nations League", deelt Tielemans.

Fysiek en mentaal tiptop. Op het veld meer de leider geworden van een vlot draaiend Aston Villa. Je merkt: het seizoensbegin van Youri Tielemans kan niet veel beter zijn. Dus verschijnt de middenvelder van de Rode Duivels ontspannen voor onze camera. "De sfeer? Ja, die zit ook bij de nationale ploeg nog steeds goed", merkt hij op. "We kijken ernaar uit om die wedstrijden af te werken. En natuurlijk spreken we over het afgelopen EK." Want het moeilijke toernooi in Duitsland is nog niet helemaal uit de achterhoofden van de Duivels verdwenen.

Naar de fans en vooral naar onszelf toe moeten we een statement maken, want we kunnen veel beter dan op het EK. Youri Tielemans