Wordt Zeno Debast opvolger van Vertonghen in Duivelse defensie? "Iedereen heeft intussen ervaring genoeg"

Is Zeno Debast het antwoord op een van de vraagstukken bij de Rode Duivels? De verdediger maakte deze zomer de overstap van Anderlecht naar Sporting Lissabon. In een competitie met hoger niveau zou hij de opvolger kunnen worden van Jan Vertonghen. "Al blijft die keuze bij de coach", is Debast voorzichtig.

Het leven in Lissabon is intussen helemaal Zeno Debast zijn ding. Na enkele weken settelen - en nog niet al te veel spelen - bij Sporting CP, deelt hij zijn ervaring in Portugal.

"De stap kwam op een ideaal moment. Een paar jaar geleden was er sprake van een vertrek, maar dit was het juiste moment voor mij en Anderlecht", oordeelt Debast.

Al is een eerste stap naar het buitenland altijd was aanpassen: "Ik moet mezelf aanpassen aan een nieuw systeem, nieuwe cultuur en nieuwe taal. Dat gaat stap voor stap, nu is het aan mij om me te tonen op training."

De lessen Portugees? Die staan vanaf eind september op de planning.