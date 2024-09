Uitvallen van Wout van Aert zindert na in Vuelta-peloton: "Iedereen schrok toen we hem zagen"

De opluchting was deze ochtend groot bij Campenaerts. "Ik was gelukkig toen ik hoorde dat hij geen ernstige blessures heeft. Hij beleeft niet zijn fijnste seizoen."

Victor Campenaerts beleefde het vanuit de grupetto. "We waren allemaal geschokt toen we hem passeerden. Toen reden we meer dan 10 minuten achter het peloton en hij lag nog op de grond."

"We waren een beetje verder achterop. Op dat moment was hij al in elkaar gezakt."

Voor de sprint is het niet voordelig dat Wout weg is.

"De weg was eerder in de afdaling slippiger", vertelt Felix Engelhardt, die vlak voor Van Aert viel. "Ik kwam er redelijk goed mee weg. Het is echt erg voor Wout."

Ook sportief heeft de opgave van Van Aert gevolgen. Zo is Kaden Groves nu in polepositie om het puntenklassement te winnen. "Het is natuurlijk een raar gevoel. Hij had duidelijk de leiding, het is echt jammer."

"Het is niet voordelig dat Wout weg is", beseft Arne Marit. "Dan was er een ander team geweest om te controleren."

En bij Visma-Lease a Bike moeten ze herbronnen. "Het plan was om te controleren voor hem. Die ambitie is nu natuurlijk weg. Sepp (Kuss) is hier nog. We zullen de komende dagen ons best doen voor hem", aldus wegkapitein Robert Gesink.