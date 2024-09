Kaden Groves snelt naar 3e ritzege in Santander, late uitvaller Campenaerts strandt met finish in zicht

wo 4 september 2024 19:05

Vuelta a España Etappe 17 Semi Bergetappe 141.5 km 14:19 Arnuero - 17:30 Santander Kaden Groves einde 0 20 40 60 80 100 120 141.5

Victor Campenaerts heeft zich nog eens laten zien. Ei zo na was hij de sprinters te slim af in de 17e etappe van de Vuelta, maar het werd groene trui Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) die won in de regen. Hij boekte zijn 3e overwinning. Pavel Bittner pakte de dichtste ereplaats. Vito Braet werd knap derde in de straten van Santander.

Rit 17 van de Ronde van Spanje in een notendop Winnaar(s) van de dag Met zijn 3e ritzege toont Kaden Groves dat hij (een van) de snelste renners is in deze Vuelta. En zoals hij zelf meteen zei achteraf: het is een overwinning van het team. Onderweg moest er stevig gejaagd worden op de vlucht en in de slotfase was Edward Planckaert erg belangrijk. Veel aanvalsdrang Nee, niet alle ploegen legden zich neer bij een massasprint. Vier moedige vluchters maakten het erg lastig voor de snelle mannen. In de finale waren Victor Campenaerts en Mauro Schmid ook nog actief, maar zonder succes. Morgen De klassementsmannen mogen (waarschijnlijk) nog een rit een snipperdag nemen. Morgen ligt er wel een klim van 6 kilometer aan 8% op het parcours, op 55 kilometer van de streep. Daarna gaat het op en over tot de finish.

Geen versnellingen op stevige hellingen

Links en rechts werd er gedemarreerd in de eerste kilometers, maar uiteindelijk kregen maar 4 renners toestemming om voorop te rijden. Jonas Gregaard, Thibault Guernalec, Xabier Isasa en Thomas Champion waren de gelukkigen. Door de sprinters werd met een beetje angst gekeken naar het middenrif. Twee steile hellingen van 2e categorie hadden voor spektakel kunnen zorgen, maar het baarde een muis. Het viertal vergrootte zo wel de voorsprong tot 5 minuten. Alpecin-Deceuninck,

DSM-Firmenich PostNL en Equipo Kern Pharma moesten stevig jagen om de aanvallers binnen schot te houden. Ook de omstandigheden maakten de koers zwaar. Regenbuien trokken over Cantabrië.



De regenjasjes ging af en aan vandaag.

Spektakel met verwachte winnaar

Het was nagelbijten in de finale, maar het peloton leek wel constant in het voordeel te zijn. Met Guernalec als motor gaf het viertal wel niet zomaar op. Voor Champion was die extra versnelling te hoog gegrepen. Pas op 3 kilometer van de streep was het verhaal van de overblijvers geschreven. Dat was het signaal voor Mauro Schmid om te demarreren. Max Poole (DSM) was zijn waakhond. Het peloton kwam er niet meteen bij, dus sprong Victor Campenaerts, die al eens demarreerde, naar het duo. Alpecin doorprikte de droom in de laatste hectometers, in dienst van Kaden Groves. En de Australiër maakte het af. Na een perfecte lead-out van Edward Planckaert sprintte Groves naar zijn 3e etappezege. Pavel Bittner werd 2e, onze landgenoot Vito Braet knap 3e. Campenaerts legde zelf nog beslag op plek 6. Leider Ben O'Connor kende een rustige dag. Hij draagt ook morgen rood.

Het verschil tussen de Australiër en de Tsjech was groot.

Groves: "Het team was zo sterk"

Na zijn 3e ritzege in deze Vuelta bedankte Kaden Groves vooral zijn team. "Gelukkig hadden mijn ploegmaten een geweldige dag om te controleren, samen met DSM en Kern Pharma. Het was niet gemakkelijk, want we pakten de kopgroep pas in de laatste kilometer." De aanvallen in de finales verrasten hem niet. "Er zijn een paar sprintritten en voor de rest zijn er zoveel bergen. De renners die daar tussenin zitten moeten het proberen op dagen als vandaag."

Braet: "Ik mocht mijn kans gaan"

Vito Braet (3e): "We hadden wat problemen in de afdaling. Arne Marit (gefinisht op 14 minuten, red.) verloor contact met het peloton, dus ik mocht mijn kans gaan. Alles draaide rond positionering in de laatste kilometer. Ik zat in het goede wiel van Pavel (Bittner). Ik bleef er zitten en werd derde. Pavel Bittner (2e): "Mijn ploegmaten hebben mij prima in positie gehouden. Ik was aan het afzien in het wiel, dus ik weet niet hoe ze zo hard konden rijden. In de finale probeerde ik kalm te blijven. Ik vond het wiel van Kaden. Hij startte zijn sprint en ik had niet de snelheid om hem te kloppen.

Schmid: "Blij met de benen"

Mauro Schmid: "Mijn benen waren goed vandaag. Ik had graag in de vlucht gezeten, maar ze lieten me niet rijden. In de regen ging het snel richting de finale. Ik zag veel renners die aan het afzien waren en er was geen ideale lead-out door de jacht op de vlucht, dus ik ben ervoor gegaan. Jammer genoeg zat er iemand in mijn wiel. Ik ging vol, maar ik moest me een beetje inhouden om te kunnen sprinten. Ik ben blij dat ik iets heb geprobeerd. Jonas Gregaard: "We waren er dicht bij. We hadden een renner mee die maar half meereed, de Spaanse renner (Isasa, red.). En de renner van Cofidis (Champion, red.) had een paar problemen. We hadden misschien twee renners meer nodig. Met iets meer krachten hadden we het gehaad."

Uitslag Rit 17 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Kaden Groves 3:32:14 Alpecin - Deceuninck ADC 2 Pavel Bittner +0 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 3 Vito Braet +0 Intermarché - Wanty IWA 4 Pau Miquel +0 Equipo Kern Pharma EKP 5 Corbin Strong +0 Israel - Premier Tech IPT 6 Victor Campenaerts +0 Lotto - Dstny LTD 7 Edward Planckaert +0 Alpecin - Deceuninck ADC 8 Mathis Le Berre +0 Arkéa - B&B Hotels ARK 9 Arjen Livyns +0 Lotto - Dstny LTD 10 Xabier Berasategi +0 Euskaltel - Euskadi EUS meer tonen naam resultaat ploeg 1 Ben O'Connor 68:41:14 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 2 Primož Roglic +5 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 3 Enric Mas +1:25 Movistar Team MOV 4 Richard Carapaz +1:46 EF Education - EasyPost EFE 5 Mikel Landa +2:18 Soudal - Quick-Step SOQ 6 David Gaudu +3:48 Groupama - FDJ GFC 7 Carlos Rodríguez +3:53 INEOS Grenadiers IGD 8 Mattias Skjelmose +4:00 Lidl - Trek LTK 9 Florian Lipowitz +4:27 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 10 Pavel Sivakov +5:19 UAE Team Emirates UAD meer tonen