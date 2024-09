Duplantis of Warholm? Hans Van Alphen geeft Warholm het voordeel van de twijfel, "maar Duplantis is een speciale"

Vanavond is het uitkijken naar het sprintduel tussen hordeloper Karsten Warholm en polsstokfenomeen Armand "Mondo" Duplantis in Zürich. Voormalig tienkamper Hans Van Alphen denkt te weten wie het zal halen. Al twijfelt hij.

De Diamond League-meeting in Zürich (Zwi) pakt vanavond uit met een bijzondere wedstrijd. Om 21.30 uur sprinten polsstokspringer Mondo Duplantis en hordeloper Karsten Warholm tegen elkaar in een duel over 100 meter.

"Ik geef Warholm het voordeel van de twijfel, maar Duplantis is een speciale", blikt Hans Van Alphen vooruit.



"Duplantis is de snelste loper met een polsstok in zijn handen, maar hij is het niet gewend om uit een startblok te schieten. Dat dacht ik tenminste, want blijkbaar kan hij dat wel."