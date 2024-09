Ook zij traden uit hun comfortzone: 5 veelbesproken duels op onbekend terrein

Polsstokfenomeen Armand Duplantis en hordespecialist Karsten Warholm treden vanavond uit hun comfortzone voor een duel op de 100 meter. Het is niet het eerste experiment op onbekend terrein in de sportgeschiedenis. Een bloemlezing.

MMA-kampioen McGregor was ervan overtuigd dat hij wel iets kon veranderen aan de ongeslagen status van de bokskampioen. Met ruw geschat zo'n 410 miljoen dollar prijzengeld hadden ze genoeg motivatie om tegen elkaar in de ring te stappen.

Voor het goede doel betrokken de twee golfers heel wat andere sportsterren in hun "vete". Zo vormden ze in 2020 duo's met NFL-quarterbacks Tom Brady en Peyton Manning.

Wat in 2018 begon als een duel tussen golficonen Tiger Woods en Phil Mickelson, samen goed voor 21 majors, is een klein beetje uit de hand gelopen.

Het hoeft niet altijd even serieus te zijn. Yves Lampaert is een koerspaard in hart en nieren en nam het 2 jaar geleden op tegen "het beste paard van Winkel Koerse in Sint-Eloois-Winkel".

De winnaar van de traditionele paardenrace nabij Ledegem galoppeerde tegen publiekslieveling Lampaert, die het dier verschalkte met zijn snelle start.

"Ik had wel wat stress", bekende de renner van Soudal-Quick Step, die met zijn stunt in de voetsporen trad van onder meer Alec Segaert, Nico Mattan en Robbie McEwen.