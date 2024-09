VIDEO - De polsstokspringer is sneller dan de hordeloper! Duplantis klopt Warholm in sprintclash over 100 meter

Armand "Mondo" Duplantis is niet alleen de beste polsstokspringer aller tijden, hij kan ook hard rennen. In een uniek sprintduel klopte hij hordekampioen Karsten Warholm. Duplantis won de titanenclash in 10"37.

Als opwarmer voor de Diamond League-meeting in Zürich (Zwi) draafden atletiekkampioenen Armand Duplantis (24) en Karsten Warholm (28) op voor een uniek duel. De polsstokspringer en de hordeloper namen het tegen elkaar op in een sprint over 100 meter.

Wie ging het halen? De polsstokspringer die in zijn vak snelheid moet omzetten in hoogte? Of de hordeloper die het gewend is om uit de startblokken op te veren?

Het antwoord: de polsstokspringer. Duplantis schoot het best uit de blokken en zou die positie niet meer afgeven.

Heel even leek Warholm naast hem te komen, maar dat stond het Zweedse polsstokfenomeen niet toe.

Duplantis finishte met een knappe chrono: 10"37. Warholm had 1 tiende meer nodig (10"47) en legde zich zonder problemen neer bij de nederlaag.

"Mondo won de wedstrijd overtuigend. Hij ging erg snel van start", zei de Noor, die morgen een Zweedse outfit moet dragen tijdens zijn wedstrijd in de voorlaatste Diamond League-manche van het atletiekseizoen.