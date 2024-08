Een Scandinavische clash in Zürich: Warholm en Duplantis bekampen elkaar op de 100 meter

wo 14 augustus 2024 09:51

Twee wereldrecordhouders tegenover elkaar: de ene op 400 meter horden, de andere in het polsstokspringen. Dat wordt op woensdag 4 september de opwarmer voor de Diamond League-meeting in Zürich. Karsten Warholm en Armand Duplantis zullen er in een rechtstreeks duel uitmaken wie de snelste is op de 100 meter.

Het duel tussen Karsten Warholm en Armand Duplantis is voortgevloeid uit een kort interview met de twee vorige zomer, voor de Diamond League-meeting in Monaco.



Warholm en Duplantis kregen van een journalist de vraag voorgeschoteld wie van hen twee de snelste is op de 100 meter. "Het zou wel leuk zijn", antwoordde Warholm. "Ik zie het wel zitten", repliceerde Duplantis op zijn beurt. "Het zou wel meer beschamend zijn als ik van jou verlies dan wanneer jij van mij verliest", voegde 400m horden-specialist Warholm eraan toe.

Atletiekfans hebben er even moeten op wachten, maar het duel tussen de Noor en de Zweed komt er nu wel degelijk aan. De twee zullen een dag voor de Diamond League-meeting in Zürich uitmaken wie de snelste is op de 100 meter. Hoewel Duplantis en Warholm in twee totaal verschillende atletiekdisciplines actief zijn, liggen hun persoonlijke records op de 100 meter wel in elkaars buurt. Het is wel al even geleden dat de twee nog een 100 meter liepen: Warholm liet in 2017 een PR optekenen van 10"49. Duplantis liep een jaar later zijn persoonlijke toptijd: 10"57. Warholm of Duplantis? Afspraak op 4 september in Zürich.