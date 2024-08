Daar gaat het wereldrecord van in Parijs: Armand Duplantis doet in Polen weer centimeter beter

zo 25 augustus 2024 18:01

Centimeter per centimeter. Polsstokspringer Armand Duplantis blijft zijn lat maar hoger leggen. Door zijn wereldrecord van op de Olympische Spelen in Parijs mag alweer een streep, want op de Diamond League-meeting in Polen deed hij weer beter met een sprong over 6,26 meter.

De superlatieven zijn stilaan op. Bekroonde Armand Duplantis zijn olympische titel in Parijs nog met een wereldrecord van 6,25 meter, dan deed hij amper 20 dagen later alweer beter. Op de Diamond League-meeting in Polen wipte de Zweed over 6,26 meter, alweer een centimeter erbij dus. Het is al de 10e keer dat de 24-jarige polsstokspringer het wereldrecord scherper stelt. Was het in Parijs pas bij zijn laatste poging prijs, dan had Duplantis in Polen maar twee pogingen nodig om hoger te raken. Veel energie had hij ook nog niet verspild met succesvolle sprongen over 5,62m, 5,92m en 6m. Zit er volgende maand voor Duplantis opnieuw een wereldrecord in op de Memorial Van Damme?

Ik voelde me de hele dag erg goed en voelde dat ik zo'n sprong in me had. Armand Duplantis

"Het ging niet slecht vandaag", knipoogt een immer nonchalante Duplantis na zijn wereldrecord. "Ik voelde me de hele dag erg goed en voelde dat ik zo'n sprong in me had. Daarom probeerde ik zo veel mogelijk energie te sparen voor de wereldrecordsprong." "Opwarmen? Dat was niet nodig door het warme weer. Ik heb ook niet veel getraind de afgelopen weken. Gelukkig heeft het publiek me enorm geholpen, want je hebt dat soort energie echt nodig." Waar legt "Mondo" de lat binnenkort? "Daar denk ik niet al te veel over na. Ik weet dat ik nog hoger kan sprongen. Ik zal alvast blijven pushen, daarna zien we wel."

uitslagen vrouwen 100 meter 1. Tia Clayton (Jam) 10"83 2. Marie-Josée Ta Lou-Smith (Ivo) 10"83 3. Tamari Davis (VS) 10"84 100 meter horden 1. Ackera Nugent (Jam) 12"29 400 meter horden 1. Femke Bol (Ned) 52"13 400 meter 1. Marileidy Paulino (Dom) 48"66 1.500 meter 1. Diribe Welteji (Eth) 3'57"08 speerwerpen 1. Adriana Vilagos (Ser) 65,60 m hink-stap-springen 1. Shanieka Ricketts (Jam) 14,50 m