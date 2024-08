VIDEO - Jakob Ingebrigtsen verpulvert 28 jaar oude wereldrecord op 3.000 meter in Polen

Op de Diamond League-meeting in Silezië heeft de Noor Jakob Ingebrigtsen meer dan 3 seconden van het wereldrecord op de 3.000 meter gepitst. Met de hulp van onze landgenoot Pieter Sisk die in de openingsfase de perfecte haas speelde.

Jakob Ingebrigtsen had drie dagen geleden in Lausanne al indruk gemaakt op de 1.500 meter. Hij nam toen wraak voor zijn olympische nederlaag voor de Amerikaan Cole Hocker, de kampioen van Parijs, te vloeren.

Maar ook op de dubbele afstand was de Noor op dreef. In het Slaskistadion in Chorzow zette Ingebrigtsen een knaltijd van 7'17"55 op de tabellen.

Daarmee verpulvert hij het wereldrecord, dat al sinds 1996 op naam van de Keniaan Daniel Komen stond, met meer dan drie seconden. De vorige besttijd van Ingebrigtsen, in september vorig jaar, was nog drie seconden trager dan het wereldrecord.

De 23-jarige Noor, die in de openingsfase werd geholpen door onze landgenoot Pieter Sisk als haas, kon zijn ogen amper geloven. Hij mocht met een cheque van 50.000 dollar poseren voor de klok met zijn nieuwe besttijd.