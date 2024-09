Club Brugge spreekt van "referentiematch": "Dit is de weg, maar één zwaluw maakt de lente niet"

3 geldige doelpunten en 2 afgekeurde goals: Club Brugge heeft zijn beste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. Cercle Brugge was ooggetuige en slachtoffer van de prima prestatie van de kampioen. "Dit was een namiddag om kippenvel bij te krijgen."

De Brugse vlag, of toch de variant in blauw en zwart, mocht weer in de middenstip geplant worden. "Of dit de perfecte zondag was voor ons? Grotendeels wel", reageerde Nicky Hayen.

De T1 zag hoe zijn Club Brugge meer dan een maatje te groot was voor Cercle Brugge. "Onze intenties waren goed. De start was nog een beetje aarzelend, maar na de 1-0 kwamen we los en speelden we een referentiematch."

"Dit is het voetbal dat we met Club 90 minuten willen spelen. Met meer efficiëntie hadden we meer kunnen scoren, maar dit was een namiddag om kippenvel van te krijgen, zo'n derby in het zonnetje met deze fans."

Is de rust nu helemaal terug op Jan Breydel? "Eén zwaluw maakt de lente niet", bleef de coach voorzichtig. "Maar dit is de weg waarop we willen bouwen."

"Met vertrouwen lukt veel, maar we moeten lef blijven tonen zonder angst te hebben om te verliezen."

De wingers bij Club deden hun duit in het zakje. "Het was erg leuk", lachte Christos Tzolis, auteur van een goal en betrokken bij de afgekeurde rozen.

"Zeker in de eerste helft speelden we goed, in balbezit én balverlies. Dit is een mooie zege."

"We tonen onze kwaliteit op het veld en we kunnen nog veel beter. Ik denk dat dit weer een succesvol jaar wordt voor Club."