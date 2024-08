Staat Wout van Aert ook in Madrid nog in de bollentrui? "Ik hoop van niet"

za 31 augustus 2024 09:29

Wout van Aert is zo goed als zeker van de groene trui, maar nu staat hij ook op kop in het bergklassement. Zal hij in Madrid 2 keer het podium op mogen om een trui in ontvangst te nemen? Renaat en José analyseerden de mogelijkheden. "Ik zou daar geen tijd en energie insteken."

Renaat: "Wout van Aert pakt zijn eerste bergtrui van zijn carrière. Hoe straf is dat?



José: "Voor Wout van Aert is dat niet straf, die kan dat. Alleen dat hij er tijd en energie wil insteken, is een raar beeld eigenlijk. Want dat kost energie, maar op een of andere manier wilde hij dat ding eens dragen."



"Hij heeft die trui nu en mag het ook dragen, want hij staat niet 2e in dat klassement, maar eerste. Hij mag de bergtrui morgen wel niet dragen, want hij heeft ook het groen. Maar hij heeft het wel in zijn kast."



Renaat: "Morgen kan hij mathematisch zeker zijn van het groen. Denk je dat hij denkt aan de bollen in Madrid?"



José: "Ik hoop van niet. Waarom? Misschien in tegenstelling tot sommige mensen uit zijn omgeving die zeggen dat het WK te lastig is, maar een goede Wout van Aert - die we hier zien en die na de Vuelta tijd heeft om zich voor te bereiden op het WK - is bij de beste renners aan de start."



"Ja, je hebt dan een uitgelezen favoriet met Pogacar. Je hebt Remco Evenepoel en je hebt nog een paar andere renners die daar echt werk van kunnen maken. En dan komt Wout van Aert daar in de buurt."



Wout van Aert rijdt geen EK of WK tijdrijden, dat zegt al veel. José De Cauwer

"Dus als Mathieu van der Poel zich mag of moet voorbereiden op dat WK, dan kan Van Aert dat zeker. Ik zou dus geen tijd en energie steken in nog heel lastige beklimmingen. Je kan dan zeggen dat hij het op de tussenbeklimmingen moet doen, maar ook daar moet je tijd en energie insteken."



"Ik zou zeggen dat hij nu die groene trui veilig moet stellen op een relatief goedkope manier en nog een rit te winnen, of liefst 2."



Renaat: "Jij refereerde aan de uitspraak van ploegleider Marc Reef die aan Het Nieuwsblad zei dat er een WK aankomt dat iets minder op het lijf van Wout van Aert geschreven is en voegde er aan toe dat Wout ook zelf zo realistisch wel is. Wat het WK betreft zegt Reef dat we wel zullen zien wat er mogelijk is voor Van Aert."



José: "Wout van Aert rijdt al geen EK of WK tijdrijden, dat zegt al veel. Hij gaat wel het EK en het WK op de weg rijden. Geloof mij, Greg Van Avermaet is olympisch kampioen geworden op een parcours dat zogezegd niet kon. Er zijn er nog al veel koersen gewonnen op een parcours dat normaal gezien niet kon."



"Ik zou dus zeggen: "Je hebt nu die bollen, geniet ervan. Morgen krijg je weer een bollentrui op het podium, die je weer niet zal mogen dragen." Maar om daar nu tijd en energie in te steken, dat zou ik niet doen."

Hypothekeert de bollentrui het WK van Van Aert?

Renaat: "Stel nu dat hij de trui toch een aantal dagen wil vasthouden, als hij nu nog een ontsnapping meedoet?"



José: "Je begint toch weer niet zeker?"



Renaat: "Tuurlijk wel, ik moet die vraag stellen. Als hij economisch meegaat in de ontsnapping en hij pakt nog wat punten mee. Kan je dan gespaard uit de Ronde van Spanje komen?"



José: "Maar wil je ook nog een rit winnen?"



Renaat: "Dat is misschien moeilijk. Jij kan die vraag beantwoorden."



José: "Ik zou zeggen dat ik nog een rit zou willen winnen. Die bollen zouden me helemaal niet interesseren."



Van Aert die in de meest lastige Vuelta van de laatste 10 jaar de bollentrui pakt, zou atypisch zijn. José De Cauwer