Hongerige Van Aert knalt ook naar bergtrui in Vuelta, Woods pakt overwinning en Roglic loopt weer in op O'Connor

Derde keer finish op Puerto de Ancares

Ronkende namen uit de recente Spaanse wielergeschiedenis wonnen er bij de twee eerdere aankomsten in de Vuelta. In 2012 vierde Joaquim Rodriguez in de rode trui in rit 14 op Puerto de Ancares, voor Alberto Contador en Alejandro Valverde.



Een Spaans één-twee-drietje met de drie grootheden van die tijd, ze kunnen er nu enkel maar van dromen in het thuisland. In 2014 was de winst op Puerto de Ancares voor opnieuw een rode trui. Dit keer was dat Alberto Contador, na dus een tweede plaats twee jaar eerder. El Pistolero won overigens allebei die Vuelta’s.



Na 10 jaar afwezigheid is het nu dus tijd voor een comeback. Enkel mannen in de leiderstrui winnen voorlopig op Puerto de Ancares. Dat zien we vandaag niet meteen gebeuren, met de al bijna 13 minuten achterstand voor het peloton.