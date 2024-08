Wout van Aert pronkt in de onverwachte bolletjestrui: "Vanmorgen had ik er zelfs nog geen interesse in"

vr 30 augustus 2024 19:05

Van Aert in een nieuw exemplaar voor in zijn kleerkast.

Wout van Aert had weer eens zijn dagje in de Ronde van Spanje. Zonder vierde ritzege als ultieme beloning, maar wel met een nieuwe klassementstrui in zijn kleerkast. Op een goede week van het einde van de Vuelta is Van Aert eigenaar van de puntentrui én de bolletjestrui. "Ik heb spijt dat ik het in de Tour nooit echt geprobeerd heb", mijmerde hij.

In zijn eerste bergtrui ooit glunderde Wout van Aert op het podium. Terwijl hij drie dagen geleden nog zelf verkondigde dat hij geen interesse had in dat klassement. "Zelfs deze morgen was dat nog steeds zo. Maar ik zag Kaden Groves in de ontsnapping gaan. Ik besloot om de sprong te maken, want hij is nog steeds een concurrent voor de puntentrui", vertelde Van Aert zijn verhaal van de dag. "Vanaf toen wist ik dat het een zware dag in de aanval zou worden. Dan is het beter om alles onderweg proberen mee te nemen."

Ik heb spijt dat ik in de Tour nooit echt geprobeerd heb om voor de bergtrui te gaan. Vandaag was een goede dag om er wel voor te gaan. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike)

Ook in de Tour was Van Aert al vaker dicht bij de bolletjestrui, maar die dragen lukte dus nog niet. "Ik heb eigenlijk spijt dat ik het daar nooit echt geprobeerd heb. Vandaag was een goede dag om er wel voor te gaan."

"In ritwinst heb ik eerlijk gezegd nooit echt geloofd. Ik wist dat renners als Woods, Vine en McNulty een pak beter zouden zijn op de steile aankomst. Bovendien was ik te veel gefocust op alle tussenpunten. Daar had ik al veel energie verbruikt."

"Zolang de percentages onder de 6-7% blijven, kan ik meedoen. Van zodra het steiler wordt, heb ik geen kans."

Zoals in de rit van morgen. "Ik zal zeker proberen de klimmen te overleven. En dan zien we wel wat mogelijk is."