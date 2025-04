Een jaar na de val die alles veranderde: draagt Wout van Aert nog steeds de gevolgen van dat vervloekte moment?

di 1 april 2025 16:57

Het beeld staat nog steeds op elk netvlies gebrand. Een jaar geleden maakte Wout van Aert die verschrikkelijke val in Dwars door Vlaanderen. Ondertussen zijn de breuken geheeld, maar zijn alle littekens daarmee ook weg? Een terugblik met intimi op de val die alles veranderde.

Een ongezien hoopje menselijk leed en ellende was het.



Exact een jaar geleden sloeg het noodlot genadeloos hard toe in Dwars door Vlaanderen. Met een snelheid van ruim 70 kilometer per uur is er een massale valpartij in de afdaling naar de Kanarieberg - op dat moment al geschrapt wegens te gevaarlijk in de Ronde van Vlaanderen.



Op het eerste camerashot zien we Mads Pedersen, Jasper Stuyven en Biniam Girmay liggen.



En dan ook ... Wout van Aert - mogelijk het zwaarst gehavend van allemaal.

"Kut, dat is einde voorjaar én Giro", beseft de ploegleider in de volgwagen meteen. Met gescheurd shirt en geschaafd vel kruipt de kopman van Visma-Lease a Bike naar de veiligheid van de grasberm.

Nog voor hij daar geraakt, barst WVA in tranen uit. Zóveel pijn ervaarde de sterke Kempenzoon.

"Ik voelde meteen dat er iets scheelde met mijn schouder en heup toen ik me wou verplaatsen", zou Van Aert later terugblikken op het bewuste moment. "Ik heb echt enorm veel pijn gehad - tot het moment dat ik stevige medicatie kreeg in het ziekenhuis. Het eerste halfuur was echt verschrikkelijk." Vrouw Sarah De Bie zit op dat moment uitzonderlijk thuis. Ze is wat ziekjes en met de Ronde van Vlaanderen voor de deur wou het gezin liever geen risico's nemen. Vol ongeloof kijkt ze naar de beelden, terwijl zoontje Georges voor kalmte probeert te zorgen: "Het is niet erg, mama". Maar in het ziekenhuis bewijzen de eerste onderzoeken jammer genoeg het tegendeel. "Die sleutelbeenbreuk hadden ze snel vastgesteld", aldus Van Aert over de medische balans. "Toen zeiden ze dat ze dachten dat mijn ribben ook geraakt waren, maar dan kwam de volgende dokter zeggen dat ik zeven ribben gebroken had." "Nog een beetje later bleek ook mijn borstbeen gebroken. Op dat moment was ik eigenlijk best rustig en zei ik om te lachen: 'Ik hoop dat er niet te veel dokters meer komen, want er komen dan alleen maar blessures bij'."

Typische Van Aert-humor.

Pijnlijke lachbuien bij Nonkels

Een jaar later blikken enkele intimi bij Sporza Daily terug op het vervloekte moment.



Ex-ploegmaat en boezemvriend Nathan Van Hooydonck vertoefde op dat moment eveneens in Dwars door Vlaanderen als VIP-chauffeur. "Ik had me net geparkeerd en was met enkele gasten de koers aan het volgen op de iPad", herinnert hij zich. "Ik zag meteen dat het Wout was. Als je hem door de televisiemotor heen hoort kermen van de pijn, besef je dat het niet goed is. Ik heb me zelfs even moeten verontschuldigen bij mijn gasten en heb me een kwartiertje afgezonderd. Ik stuurde meteen een berichtje naar Sarah: 'Laat maar weten als ik iets kan doen' - dat vond ik belangrijk." In de eerste weken na de val moet Van Aert vooral de pijn verbijten vanaf zijn zetel. Op zijn eerste dag thuis kijkt hij nog naar de Ronde van Vlaanderen met een portie frietjes, maar een week later ook Parijs-Roubaix volgen? Dat doet te veel pijn bij de weggevallen favoriet. Van Aert verzet zijn gedachten dan maar met vrienden en ... het tweede seizoen van de populaire TV-serie Nonkels. Alleen blijkt luidop lachen in combinatie met zeven gebroken ribben geen ideale combinatie.



Na een periode van platte rust begint WVA aan zijn revalidatie bij Thijs Hertsens van LAB Antwerp, waar Remco Evenepoel snel een lotgenoot wordt.

Volgens mij is het écht klaar om weer te koersen op de wegen waar hij vorig jaar zo hard gevallen is. Nathan Van Hooydonck

Ondanks de zware medische balans kruipt Van Aert na amper vier weken alweer op de fiets. "Zo'n valpartij is nochtans geen pietluttigheid", weet Van Hooydonck. "Dat heeft echt een enorme impact op je lichaam. Alleen is Wout enorm straf in het hoofd en doet hij er alles aan om zijn doelen te bereiken." Dat weet ook vaste trainingsmakker Daan Soete: "Het mentale is altijd een van Wout zijn sterke punten geweest doorheen zijn carrière." Alleen mogen de breuken en scheuren dan wel geheeld zijn, is dat ook voor de mentale littekens het geval? In het peloton wordt gefluisterd dat Van Aert sinds die val in Dwars door Vlaanderen al eens sneller naar de rem grijpt. "Je wordt nooit beter van een val", haalt Soete de schouders op. "Het is normaal dat zo'n traumatische ervaring een extra stukje schrik creëert." In de entourage van WVA willen ze het woord "angst" niet in de mond nemen, maar spreken ze wel van "voorzichtigheid". "Het is een proces waar een renner na een val door moet, maar waar Wout de voorbije maanden grote stappen in heeft gezet", klinkt het. Van Hooydock vult aan: "Iedereen gaat op zijn eigen manier om met de mentale gevolgen van een val. Wout heeft dat ook gedaan. Volgens mij is hij écht klaar om weer te koersen op de wegen waar hij vorig jaar zo hard gevallen is. Ik hoop ook oprecht dat hij weer onbezorgd op de fiets zit. Dan gaan we de beste Wout zien."

Groot ongeduld

Criticasters durven dit voorjaar al eens luidop de vraag stellen of Van Aert überhaupt nog op zijn best kán zijn. In het kamp-WVA maken ze zich daarover allerminst zorgen. Zij houden in het achterhoofd dat onze landgenoot opnieuw van heel ver terug moest komen na die tweede kwalijke val in de Vuelta, maar dat hij de voorbije maanden er weer alles aan deed om in topvorm terug te keren. En dus wordt er optimistisch gekeken naar de koersen die komen in plaats van te vroeg negatieve conclusies te trekken. Onder meer de finale van de E3 sterkt het geloof dat Van Aert toegroeit naar een betere vorm. Alleen is het ongeduld bij de buitenwereld (te) groot. Zo moest Van Aert deze week al eens een mondige fan op zijn plek zetten.

"Is er al snoeiharde kritiek op Wout? Ik vind van niet", aldus onze commentator Karl Vannieuwkerke. "Alleen willen sommige fans Wout misschien sneller weer bovenaan zien. Dat verwachtingspatroon heeft hij in het verleden nu eenmaal zelf gecreëerd met zoveel straffe zeges."

"Maar het is nu eenmaal een feit dat Wout de gevolgen van twee zware valpartijen moest absorberen én af te rekenen heeft met wereldtoppers die op dit moment meer favoriet zijn dan Van Aert."