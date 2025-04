Met Trossard als missend stukje? Puzzel van Arsenal lijkt terug in elkaar te kunnen vallen voor clash met Real Madrid

kalender di 8 april 2025 12:43

Arsenal krijgt vanavond de kans om een kwakkelend seizoen te redden in de Champions League. Eenvoudig zal dat niet worden, want de Gunners nemen het in de kwartfinales op tegen Real Madrid. De thuisploeg van vanavond kan gelukkig net op tijd wel terug rekenen op meerdere sterkhouders, al blijft de spitspositie een vraagteken. Leandro Trossard hoopt alvast van die onzekerheid te profiteren.

2 wedstrijden om het seizoen te redden. Arsenal neemt het vanavond en volgende week op tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League. Kwalificatie voor de halve finales zou de Londense club ongetwijfeld deugd doen, want het is al van 2009 geleden dat Arsenal nog eens zo ver raakte op het kampioenenbal. Het zou ook kleur geven aan het ietwat grijze seizoen dat de ploeg van Mikel Arteta aan het spelen is. In de competitie heeft Liverpool een zo goed als onoverbrugbare voorsprong opgebouwd, in de FA Cup was Man. United al vroeg in het seizoen de boosdoener en in de EFL Cup bleek uiteindelijke winnaar Newcastle te sterk in de halve finales. Geen goed rapport dus voorlopig, maar er zijn verzachtende omstandigheden voor Arsenal. Zo zit de Londense ziekenboeg al een heel seizoen overvol. Zeker het offensieve compartiment heeft het flink te verduren gehad dit seizoen, maar voor de dubbele confrontatie met Real is er gelukkig beterschap op komst.

De halve finales van de EFL Cup eindigden in teleurstelling voor Arsenal.

Sterren keren terug, maar is er plek voor Trossard?

Dé talisman van Arsenal is natuurlijk Bukayo Saka. De slimme rechterflankspeler viel echter uit in december met een hamstringblessure en was de afgelopen maanden niet inzetbaar. Saka kon echter invallen in de laatste twee wedstrijden en lijkt klaar voor een basisplaats vanavond. Op de andere flank komt ook Gabriel Martinelli stilaan weer op toerental. Ook hij kampte met een hamstringblessure, maar is sinds zijn terugkeer een maand geleden aan het groeien naar zijn beste vorm. Martin Odegaard miste in het begin van het seizoen veel wedstrijden, maar is nu al lange tijd terug als aanvallende middenvelder. Zo blijft voorin enkel de spitspositie een groot vraagteken. Kai Havertz en Gabriel Jesus worden dit seizoen niet meer op het veld verwacht, waardoor de weg naar een basisplaats voor Leandro Trossard open lijkt te liggen. Hij ligt daarvoor in de weegschaal met Mikel Merino, die zich sinds de blessure van Havertz tot doelpuntenmaker had ontpopt.

Trossard kende als enige aanvaller nog geen blessure dit seizoen en wordt al een heel seizoen als passe-partout gebruikt om de personeelsproblemen op te vangen. De Belg kwam al in elke competitiematch in actie en scoorde afgelopen weekend nog punten met een knap doelpunt als spits tegen Everton. Het speelt eveneens in zijn voordeel dat concurrent Merino ook op het middenveld kan worden uitgespeeld. Zo lijkt Trossard de uitgelezen kandidaat om de aanvallende puzzel compleet te maken.

Defensieve burcht is een werf geworden