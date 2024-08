Mike Penders verkocht PSG een njet: "Chelsea duwde het hardst door en had het beste sportieve plan"

do 29 augustus 2024 07:00

In de voetsporen van ene Thibaut Courtois. Net als de Real Madrid-goalie verhuist doelman Mike Penders al op jonge leeftijd van Genk naar Chelsea. De Limburger had de clubs nochtans voor het uitkiezen. "Ook PSG heeft even interesse getoond", bevestigde hij. Maar de keuze viel - met gegronde redenen - op de Londenaren.

Het volgende keeperstalent is van de lopende band gerold in de Genkse opleidingsfabriek. En nog voor Mike Penders goed en wel die fabriek had verlaten, zat hij al in een postverpakking richting Londen. De jonge goalie heeft op zijn 19e een fraaie transfer naar Chelsea afgedwongen. Een (voorspelbaar) nieuwtje, dat deze week naar buiten kwam. Al had Penders zijn contract al een week eerder getekend. "We moesten wachten op een goed moment om alles naar buiten te brengen", gniffelt hij voor onze microfoon in een eerste reactie op zijn overstap. "Maar ik ben heel blij natuurlijk. Dit is een droom voor iedereen die ooit begint te voetballen. Chelsea is een van de grootste clubs in Engeland. Het is een hele eer om daar binnenkort deel van uit te maken."

Keuze tussen topclubs

Ook in Londen zullen ze fier zijn op hun aankoop, want Penders had de ploegen voor het uitkiezen. "Ik keepte vorig jaar een goed seizoen bij Jong Genk", legt de doelman uit.

"Daardoor is er heel wat interesse gekomen van Europese clubs. Ook PSG heeft even interesse getoond, maar ja ..."

"Chelsea heeft het meest doorgeduwd en had het beste sportieve plan voor mij. Daar ben ik dus op ingegaan." Penders speelde tot dusver amper twee wedstrijden voor de A-ploeg van KRC Genk, maar op de Limburger kleefde nu al een prijs van 20 miljoen euro.

"Ik was toch even verrast dat er zo veel geld op mij geplakt kon worden", lacht hij zelf.

