Straffe transfer: Genk verkoopt Mike Penders (19) voor recordsom aan Chelsea, dat doelman meteen uitleent

Mike Penders is de zoveelste vrucht van de rijke keepersacademie van KRC Genk . Vorig seizoen was de jongeman van 2 meter de aanvoerder van Jong Genk en derde doelman van het eerste elftal na Maarten Vandevoordt en Hendrik Van Crombrugge. Vandevoordt verkaste naar Leipzig en omdat Van Crombrugge nog niet helemaal fit was, stond de jeugdinternational op de eerste competitiespeeldag thuis tegen Standard onder de lat. "Mike is er klaar voor", gaf coach Thorsten Fink vooraf mee. "Het verleden toont dat de club over talentvolle keepers beschikt. Ik ben niet bang om jonge spelers te brengen. Ik heb het volste vertrouwen in hem." Waarvoor Penders bedankte met een clean sheet.

Courtois, die op zijn 18e een groot aandeel had in de Genkse titel in 2011, trok in de zomer van dat jaar naar Chelsea voor 9 miljoen euro. Het was de bedoeling dat hij opnieuw aan Genk zou verhuurd worden, maar het werd Atletico Madrid.



De rest is geschiedenis: de 102-voudige international won ondertussen alles wat er te winnen valt bij Atletico, Chelsea en Real Madrid.



Voor Penders, die in 2018 overstapte van Bregel Sport naar Genk, moet het nog allemaal beginnen.





De interesse van Chelsea is er natuurlijk al langer dan afgelopen weken. Genk en Chelsea noemen geen transferbedrag, maar het zou gaan om meer dan 20 miljoen euro, wat van het talent met twee A-matchen op zijn conto de duurste doelman van België maakt.



En Penders kan Genk in de toekomst nog meer opleveren, want de club bedong een doorverkooppercentage en bonussen bij toekomstige prestaties.



Opvallend: Penders is de tweede doelman die Chelsea afgelopen weken al kocht. Voor de 22-jarige Deense doelman Filip Jörgensen betaalde het 23,7 miljoen euro aan Villarreal. De youngster tekende voor 7 jaar en trekt meteen naar Londen.