Na de verkoop van Mike Penders aan Chelsea: hoe blijft KRC Genk de ene talentvolle doelman na de andere afleveren?

di 27 augustus 2024 11:50

De kassa rinkelt bij KRC Genk na de verkoop van de 19-jarige doelman Mike Penders aan Chelsea. Wat is het geheim van de Genkse keepersacademie? "Je moet goede koks en de juiste ingrediënten hebben", verklapt keeperstrainer Guy Martens.

Thibaut Courtois, Koen Casteels, Maarten Vandevoordt en nu Mike Penders. Bij KRC Genk schieten de topkeepers als paddestoelen uit de grond. Toeval of zit er meer achter? "Wij krijgen vaak de vraag hoe het komt dat er zoveel van onze jongeren doorstromen. Niet enkel in België, maar ook in Europa", bekent Guy Martens, keeperstrainer bij KRC Genk.



"Maar eigenlijk hebben we geen duidelijk recept. Je moet gewoon goede koks en de juiste ingrediënten hebben." Met de juiste ingrediënten doelt Martens op de doelmannen, de koks zijn de trainers. "De doelmannen die we van jongs af aan aantrekken, moeten voldoende kwaliteit en potentieel hebben."



"Daarnaast moet je goede trainers hebben. Niet enkel keeperstrainers, maar ook veldtrainers die in de visie geloven die wij proberen te prediken."

In het begin kregen we veel reacties op onze visie, vooral van de ouders. Guy Martens (keeperstrainer KRC Genk)

Het is met hun visie dat Genk volgens Martens het verschil maakt tegenover andere ploegen.



"Vroeger werd een doelman beschouwd als een aparte speler. Doelmannen moesten apart getraind worden."



"Maar wij hebben die denkwijze doorbroken: doelmannen zijn ook veldspelers. Meer dan 20 jaar geleden zijn we daarmee begonnen bij de jongste spelertjes: we speelden toen zonder vaste doelman. Keepers moesten toen meevoetballen met de veldspelers."



Een visie die in het begin voor wenkbrauwengefrons zorgde. "We kregen toen veel reacties, vooral van de ouders. Maar als je op termijn resultaten haalt, kan je die visie hard maken."

Thibaut Courtois als jonge snaak in het Genkse doel.

Had Genk Penders liever niet gehouden?

Vinden ze het bij Genk niet jammer dat ze met Penders opnieuw een ruwe diamant met keepershandschoenen zien vertrekken? "Dat is dubbel", geeft keeperstrainer Martens toe.

"We weten dat we als Belgische club leven van uitgaande transfers omdat we het geld nodig hebben. Tegelijk zijn we ook trots dat we weer een talent hebben kunnen afleveren." "Maar langs de andere kant hadden we hadden we Mike graag nog enkele jaren bij ons zien spelen om langs de grote poort naar buiten te gaan." "Alleen ligt die beslissing niet in onze handen."

Hoe Chelsea Penders op het spoor kwam

Tot slot: is het toeval dat uitgerekend Chelsea 13 jaar na Thibaut Courtois opnieuw een piepjonge doelman komt wegkopen bij KRC Genk?



"Ik denk dat Chelsea in zijn zoektocht naar jonge spelers ook weet dat het naar de iets lagere reeksen moet kijken. Daar zit vaak het opkomende talent en die zijn vaak nog betaalbaar", legt Martens uit. "Maar ik denk dat niet alleen Mikes prestaties in de Challenger Pro League, maar ook zijn match met de Belgische nationale U19 de doorslag heeft gegeven. Want toen zijn scouts van over heel Europa komen kijken."



En als Chelsea 20 miljoen euro neerlegt voor Penders, dan weten ze dat hij veel in zijn mars heeft.

Chelsea kan zich een misstap veroorloven, waarmee ik niet wil zeggen dat de aankoop van Penders een misstap is. Guy Martens (keeperstrainer KRC Genk)