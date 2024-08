Voormalig Engels bondscoach Sven-Goran Eriksson (76) overleden aan gevolgen van pancreaskanker

De Britse en Zweedse voetbalwereld nemen afscheid van Sven-Goran Eriksson. De voormalige bondscoach van de Engelsen is op 76-jarige leeftijd gestorven aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Britse omroep BBC meldt dat de Zweed "deze ochtend in bijzijn van zijn dichte familie is overleden".