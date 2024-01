Zweedse trainerslegende Sven-Goran Eriksson lijdt aan pancreaskanker: "Nog hooguit een jaar te leven"

De Zweedse voetbaltrainer Sven-Goran Eriksson is ongeneeslijk ziek. Dat heeft de voormalige Engelse bondscoach donderdag zelf bekendgemaakt in een interview op de Zweedse radio. "Ik probeer positief te blijven", aldus de 75-jarige trainer.

Sven-Goran Eriksson vertelde aan de Zweedse radiozender Radio P1 dat hij ontdekte dat er iets mis was nadat hij begin 2023 plots in elkaar gezakt was. Sinds februari van vorig jaar verscheen de Zweed ook minder in het openbaar, wat de speculaties over zijn gezondheidstoestand aanwakkerde.

"Iedereen vermoedde al dat ik kanker heb en dat klopt", bevestigde Eriksson donderdag de geruchten. Eriksson lijdt aan pancreaskanker, een van de moeilijkst te behandelen vormen van kanker. Een remedie is er niet meer voor de nu 75-jarige trainer.

"Volgens de dokters heb ik in het beste geval nog een jaar te leven. In het slechtste geval zal het iets minder zijn. Het zou makkelijk zijn om thuis te zitten kniezen op de bank. Maar ik probeer er positief bij te blijven", aldus Eriksson, een legende van het Zweedse trainersgild.

Eriksson was tussen 2001 en 2006 de eerste buitenlandse bondscoach van Engeland. De Zweed had daarvoor al tal van successen geboekt bij Europese topclubs.

Hij loodste onder meer Benfica naar verschillende Portugese titels en was ook bijzonder succesvol bij Lazio.

In de Italiaanse hoofdstad spekte hij de prijzenkast met liefst 7 trofeeën, met als hoogtepunten de eindzege in de laatste editie van de Beker der Bekerwinnaars (een voorloper van de huidige Europa League, red) in 1999 en de Italiaanse landstitel in 2000.

Na zijn periode als Engels bondscoach was Eriksson nog aan de slag bij tal van clubs en landen. Zijn laatste job als trainer was als bondscoach van de Filipijnen, van 2018 tot 2019.