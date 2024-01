Jürgen Klopp nodigt terminale Sven-Göran Eriksson uit om 1 dag Liverpool-coach te zijn

Sven-Göran Eriksson (75) maakte deze maand bekend dat hij de diagnose van alvleesklierkanker heeft gekregen.

De voormalige coach van onder andere Lazio, Manchester City en de Engelse nationale ploeg zou "in het beste scenario" nog ongeveer een jaar te leven hebben.

Robbie Fowler, die onder Eriksson voor de Engelse nationale ploeg voetbalde, liet op sociale media al doorschemeren dat er overleg was geweest zodat de Zweed in 2024 op Anfield een wedstrijd zou kunnen leiden van een Legends Team van Liverpool.

Jürgen Klopp, de huidige manager van Liverpool, ging nog een stap verder. "Ik ken hem helaas niet persoonlijk", zei hij in de Britse media. "We hebben elkaar nooit ontmoet, maar eigenlijk ken ik hem zonder hem te kennen."

"Het was natuurlijk heel aangrijpend nieuws. Ik hoorde voor het eerst over zijn bewondering of liefde voor Liverpool en dat hij zijn hele leven fan was geweest."

"Ik ving nu dingen op over een Legends-wedstrijd en dat soort zaken. Ik heb daar niets over te zeggen, dus ga ik dat niet doen", vervolgde de Duitser.

"Het enige wat ik kan meedelen is dat hij absoluut welkom is om naar hier te komen om op mijn stoel in mijn kantoor te zitten en mijn werk een dag te doen. Ik weet zeker dat hij hier een paar heerlijke uren kan doorbrengen."