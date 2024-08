Het parcours van de tweede week in de Vuelta: een zondags toetje dat de renners doet huiveren

ma 26 augustus 2024 13:52

Zijn voorsprong is nog altijd riant, maar Ben O'Connor moet nog 2 weken overleven tot in Madrid. Dinsdag trekt het peloton zich weer op gang voor een nieuwe week van de Vuelta. En in deze Ronde van Spanje weet je wat dat betekent: smeer je klimbenen maar in. Blader hier door het routeboek.

Rit 10: dinsdag 27 augustus

Het peloton stapte zondagavond in het vliegtuig naar Noord-Spanje, de karavaan moest tijdens de rustdag de verplaatsing van zo'n 1.000 kilometer tot een goed einde brengen. In deze tijden is zo'n trip logistiek en ecologisch niet echt verantwoord, denk je dan. Maar de Vuelta wisselt de sauna van de voorbije weken in voor het iets draaglijkere Galicië. De eerste opdracht na de rustdag vat meteen de tweede week grotendeels samen: uiteraard moet er geklommen worden, maar niet alle dagen staan met donkerrood omcirkeld bij de klassementsmannen. Dat betekent dat de aanvallers meteen aan hun trekken komen. In het begin van deze etappe ligt een flinke springplank, in de finale wachten nog enkele kuitenbijters.

Rit 11: woensdag 28 augustus

In Galicië zijn de bergen minder hoog dan in andere regio's van Spanje, maar kenners van de streek bestempelen de afdalingen als "tricky en technisch". Op papier is dit een van de meest eenvoudige dagtaken in week 2. De 4 gecatalogiseerde hellingen zouden de snelle mannen kunnen inspireren tot een overlevingstocht in het peloton of moeten ze toeslaan vanuit een ontsnapping? Wie dit profiel bekijkt, zou - niet voor het eerst en niet voor het laatst - durven te zeggen: Wout van Aert!

Rit 12: donderdag 29 augustus

Jullie zitten er duidelijk op te wachten: zijn er dan geen aankomsten bergop? Toch wel, bij de vleet zelfs. En donderdag trekken we een vers blik open, al valt het al bij al nog mee. De slotklim naar het skistation Manzaneda is zeker niet de zwaarste klauterpartij. Op een piekje van 12 procent na klimmen de renners nooit in de dubbele cijfers. Op naar weer een koers op 2 fronten?

Rit 13: vrijdag 30 augustus

Wie de leider wil aanvallen, moet elke kans benutten. Maar net voor het weekend wacht een afspraak die Primoz Roglic en tutti quanti zeker niet mogen rateren. De slotklim, de Puerto de Ancares, is een vies beest, dat de nodige verwensingen en vloeken over zich heen zal krijgen. Vooral omdat het begin van de klim vals plat is, gevolgd door een muur van 5 kilometer. De percentages kruipen dan niet meer onder de 10 procent.

Rit 14: zaterdag 31 augustus

De organisatie van de Vuelta is bijzonder vrijgevig met hoogtemeters (meer dan 60.000), maar de koerskilometers blijven overwegend beperkt. Zaterdag ronden we toch eens de kaap van de 200 kilometer. Daags voor een angstaanjagende bergrit zullen de vrijbuiters weer hun vinger opsteken. De finale klim lijkt met 22,8 kilometer eindeloos. Maar gelukkig tonen de stijgingspercentages (4,5% gemiddeld) medelijden met de renners.

Rit 15: zondag 1 september