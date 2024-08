Maagproblemen maken einde aan sterke start Lore De Schepper in Ronde van de Toekomst: "Heel jammer"

Ze leek klaar voor de grote ontbolstering, maar Lore De Schepper staat niet meer aan de start van de 2e etappe in de Ronde van de Toekomst voor vrouwen. Maagproblemen houden de winnares van de proloog van het zadel.

"Ik moet helaas de wedstrijd verlaten door maag-darmklachten", schrijft De Schepper op Instagram.

"Heel jammer, want ik stond 3e in het klassement en de strijd was nog lang niet voorbij. Maar mijn gezondheid komt op de eerste plaats en ik zal zeker terugkomen voor meer."

De 18-jarige renster van AG Insurance - Soudal won al de klimproloog in de Ronde van de Toekomst voor vrouwen en werd 3e in de eerste pittige bergrit.